C’è tempo per… Anna Falchi confessa: “La mia popolarità vive di rendita”

Scritto da Marianna Amato , il 23 Giugno, 2020 , in Interviste

Anna Falchi torna in televisione con C’è tempo per… “La mia popolarità vive di rendita”

Per qualche anno è stata lontana dal piccolo schermo, ma ora Anna Falchi torna su Raiuno con un nuovo programma. L’ex modella e attrice con Beppe Convertini sarà al timone di C’è tempo per… show tutto dedicato ai sessantenni e pensato per intrattenere il pubblico nell’estate del post-pandemia. Dal 29 giugno al 4 settembre, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, Anna Falchi e Beppe Convertini a C’è tempo per… racconteranno il terzo tempo della vita. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice ci ha raccontato di non essersi molto preoccupata nel periodo di lontananza dalla tv: “Ho la fortuna che la mia popolarità vive di rendita“

C’è tempo per… Anna Falchi felice del ritorno con Beppe Convertini: “E’ stato un raggio di sole”

Prima era ‘Terzo Tempo’ poi è diventato ‘C’è tempo’ e ora è C’è tempo per… ecco il titolo del nuovo talk del mattino di Raiuno con la coppia Anna Falchi – Beppe Convertini. I due racconteranno l’età in cui è possibile continuare a coltivare le proprie passioni e i propri sogni. Anna Falchi specifica di aver evitato i reality ma di scegliere solo ciò che le piace e la diverte. L’attrice (che di recente ha confidato a Lorella Cuccarini di dover ricominciare) ha la fortuna di poter dire ‘no’ a tanti programmi ma non ad una telefonata del direttore di Raiuno e ha così descritto il momento:

“La chiamata inaspettata del direttore di Raiuno è stata un raggio di sole durante la tempesta della quarantena”

Anna Falchi su Beppe Convertini a C’è tempo per… “Tra noi c’è affetto sincero”

Il talk di Anna Falchi (che qualche giorno fa ha difeso a spada tratta la collega Lorella Cuccarini) C’è tempo per… sarà dedicato alla tera età ed è pensato per “Aprire una finestra sull’Italia e mostrare la vita dei sessant’anni“. Dalla coltivazione dell’orto alla cura e al benessere della persona tra sport e viaggi. Tanti temi ma anche ospiti in studio: “Puntiamo ad artisti con alle spalle tanta esperienza“. Dunque Beppe Convertini al fianco di Anna Falchi in C’è tempo per… ma com’è il rapporto tra i due?: