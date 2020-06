Elena Santarelli conduttrice dopo Italia Sì? “Desidero un programma mio”

Elena Santarelli, dopo Italia Sì la conduzione? “Desiderio un programma mio”

Valletta, modella, conduttrice televisiva, attrice e showgirl. Elena Santarelli è così giovane ma ha già una lunga carriera alle spalle. Nelle ultime stagioni tv è apparsa il sabato pomeriggio nella squadra di Marco Liorni a Italia Sì, su Raiuno, sempre gentile e sorridente. Ora, da inizio giugno, il suo impegno è diventato quotidiano essendosi il programma ampliato, in Italia Sì – Giorno per giorno, due ore ogni mattina dal lunedì al venerdì. Ma non è tutto, la Santarelli sogna la conduzione di un programma tutto suo, un talk show femminile e lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata a TvMia:

“Resta il desiderio, da sempre, di avere un programma mio, un talk al femminile come quando dialogo sui social”

Italia Sì, Elena Santarelli ammette: “Uno shock, non è stato facile”

Elena Santarelli è quindi impegnata tutte le mattine con Italia Sì – Giorno per giorno (dove qualche giorno fa ha fatto una domanda curiosa su Belen) condotto da Marco Liorni affiancato, appunto, da lei e dagli altri tre saggi. Il ‘drastico cambiamento’ per la conduttrice (cioè il passaggio dall’andare in onda solo il sabato pomeriggio all’andare in onda tutte le mattine) è arrivato subito dopo il lockdown, come l’ha presa la Santarelli? Ce lo ha rivelato lei stessa: “Uno shock senza la scuola e senza l’asilo per i bambini. Ho cercato, e non è stato facile, una persona di supporto“. Che la Santarelli sia una mamma premurosa non è una novità, più di una volta ci ha parlato dei suoi figli e dell’amore che prova per questi.

Elena Santarelli su Italia Sì confessa: “Mi ha dato tanto”

E su Italia Sì Elena Santarelli (la quale ha fatto una battuta su Dalla Chiesa) non può non spendere qualche parola: alcune carine altre meno. Sulla sua maniacale organizzazione ammette: “Quando mi dicono che domenica ci sono le prove del programma, senza comunicarmi l’orario, vado fuori di testa“. Ma non è tutto, la Santarelli deve tanto a Italia Sì: “E’ un programma che mi ha dato tanto” ha confessato la showgirl aggiungendo che in estate rimarrà in Italia portando i bambini al mare, rigorosamente in Lazio.