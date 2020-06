Grande Fratello Vip 5: ex Temptation Island nel cast? L’indiscrezione

Temptation Island: Katia Fanelli concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini? Parla lei

In questi ultimi giorni Alfonso Signorini ha rilasciato diverse interviste ai giornali. E in queste circostanze il conduttore del Grande Fratello Vip 5 ha confessato di aver già provinato diverse persone del mondo dello spettacolo pronte a varcare la famosa porta rossa. Ovviamente di rumor sul cast del GF Vip ne sono circolati già tantissimi. E l’hype dei telespettatori è già alle stelle. A proposito di provini e cast, giusto poco fa una vecchia conoscenza di Temptation Island ha fatto una confessione che ha già creato un bel trambusto sui social, e non solo. Lei chi è? Katia Fanelli, la quale ha voluto giocare su instagram con i suoi follower al gioco delle ‘domande e risposte’. E in questa occasione un follower ha colto la palla al balzo per darle un consiglio: “Fai il provino per il GF”. A quel punto la ‘Fotonica’ ha risposto con un’emoji con una faccina che fa l’occhiolino. Una risposta questa interpretata in due modi: o che seguirà il consiglio oppure che questo provino l’ha già fatto. Katia Fanelli di Temptation Island al Grande Fratello Vip 5?

Katia Fanelli torna a parlare del suo ex Vittorio Collina: le ultime confessioni

Sempre in questo gioco delle domande e risposte su instagram, un follower ha chiesto a Katia Fanelli se in questi mesi ha avuto modo di rivedere il suo ex fidanzato Vittorio Collina, il quale ha recentemente rivelato di aver mentito a Maria De Filippi. E la ragazza, con estrema schiettezza, ha risposto affermativamente. Successivamente un altro follower ha voluto chiedere a Katia se bolle qualcosa in pentola con il suo ex, con il quale ci si è lasciata molto male una volta finito Temptation Island, nel cui cast della prossima edizione pare ci sarà anche Alessandro Basciano. Ma la ragazza ha fugato qualsiasi dubbio in tal senso, negando qualsiasi possibilità su un loro ritorno di fiamma: “Tra me e lui non c’è più niente…”

Katia Fanelli insultata pesantemente: la reazione di lei

Purtroppo c’è pure chi ha sfruttato questo gioco delle domande e risposte su instagram anche per insultare pesantemente Katia Fanelli di Temptation Island. E quest’ultima ha voluto rispondergli per le rime, facendo notare il suo bel caratterino: “Ciao cucciolo, forse ti stai confondendo con il tuo essere cog…..” Con queste parole ha messo al suo posto questo classico leone da tastiera.