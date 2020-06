Montalbano, Michele Riondino al posto di Zingaretti. “Finirà sui libri”

Il Giovane Montalbano, repliche: Michele Riondino è Salvo da giovane al posto di Zingaretti

Il Commissario Montalbano continua a tenere compagnia ai telespettatori del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Da lunedì 1 giugno in prima serata non ci sarà Luca Zingaretti ma Michele Riondino con lo spin off Il Giovane Montalbano, che racconta proprio gli inizi di carriera del poliziotto siciliano nato dalla penna di Andrea Camilleri, morto a luglio 2019 per un arresto cardio – respiratorio. Si partirà da La Prima Indagine di Montalbano, episodio trasmesso per la prima nel 2012 in prima serata su Rai1 in cui Salvo Montalbano giovane, interpretato da Michele Riondino al posto di Luca Zingaretti sarà promosso da vice a Commissario e verrà trasferito da un paese siciliano di montagna a Vigata, città in cui vive il padre con cui non è in buoni rapporti, e si troverà alle prese con l’omicidio del delinquente Casio Alletto.

Luca Zingaretti, giornalista su Il Commissario Montalbano: “Finirà sui libri”

Dove c’è Il Commissario Montalbano gli ascolti e il successo sono assicurati. Il giornalista Giancarlo De Andreis nella sua rubrica La Tv Vista da Internet che cura sul noto settimanale DiPiù Tv ha dichiarato:

“Probabilmente finirà sui libri di scuola e nelle Università, non solo per valenza letteraria dei libri di Andrea Camilleri, ma per l’incredibile fenomeno di costume”.

Il Commissario Montalbano continua a mantenere alta l’attenzione e catturare il pubblico anche con la messa in onda delle repliche e in queste settimane ha inchiodato milioni e milioni di telespettatori. Un successo inarrestabile celebrato da chiunque e una grande soddisfazione anche per Luca Zingaretti (che ha fatto una confessione) e gli altri attori della nota della serie tv che vanta 14 stagioni e 36 episodi trasmessi tra il 1999 e il 2019, fiction trasmessa in più di 20 paesi al mondo e nel 2016 è risultato essere tra i dieci programmi più visti in Gran Bretagna.

Il Giovane Montalbano con Michele Riondino torna su Rai1: le anticipazioni

A partire da lunedì 1 giugno su Rai1 saranno trasmessi i 12 episodi che compongono complessivamente la prima e la seconda stagione de Il Giovane Montalbano con Michele Riondino. Lo spettatore sarà guidato verso un ritorno al passato nella vita di Salvo Montalbano che nonostante l’età e la promozione a Commissario dimostrerà di avere non poche abilità nel risolvere misteri all’apparenza molto complicati e dovrà fare i conti anche con la diffidenza mostrata a chi gli sta intorno.