Temptation Island coppie: Filippo Bisciglia fa un annuncio (VIDEO)

Filippo Bisciglia parte per Temptation Island 2020 e fa una rivelazione

Per il settimo anno consecutivo sarà condotto da Filippo Bisciglia e quest’anno tra le coppie di Temptation Island 2020 ci sarà una vera e propria novità: il cast sarà formato da personaggi conosciuti ai più e da sconosciuti. La prima puntata andrà in onda martedì 7 luglio in prima serata su Canale 5 ma già nei prossimi giorni inizieremo a conoscere chi ha deciso di mettere alla prova i propri sentimenti. Filippo Bisciglia è in partenza per la Sardegna dove inizieranno le riprese della nuova edizione di Temptation Island e su Instagram ha annunciato:

“Mai come quest’anno non vedevo l’ora di potervi dire partenza da Roma Fiumicino per Temptation Island!”.

Il conduttore Filippo Bisciglia non ha nascosto la sua gioia per tornare a narrare le vicende di Temptation Island e ha ringraziato tutti per i messaggi scritti nel suo profilo Instagram.

Anticipazioni Temptation Island, Filippo Bisciglia annuncia: “Non vedo l’ora di conoscere le coppie”

Prima di imbarcarsi per la Sardegna, Filippo Bisciglia ha manifestato il suo entusiasmo rivelando sui social che non vede l’ora di conoscere le coppie di Temptation Island 2020:

“Grazie per tutti i vostri messaggi, grazie per i vostri auguri, ne abbiamo bisogno”.

Tra le coppie famose di Temptation dovrebbero esserci Pietro Delle Piane e Antonella Elia, fidanzati da un anno, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoroso fidanzati da sette anni e la neo – coppia di Uomini e Donne Giovanna Abate e Sammy Hassan. Di certo non ci saranno Gemma Galgani e Sirius Nicola Vivarelli. Tra i tentatori ci sarà un ex corteggiatore di Sara Tozzi? Nei giorni scorsi molti rumors hanno sostenuto che sarebbero entrati a parte del cast della prossima edizione del docu-reality.

Temptation Island con Filippo Bisciglia: Canale 5 fa una conferma su Alessia Marcuzzi

Canale 5 ha confermato l’inizio della nuova stagione di Temptation Island per martedì 7 luglio in prima serata e a guidare il racconto ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia. Da settembre, invece, ci sarà la terza stagione con un cast completamente famoso e la partenza di Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi che dovrebbe andare in onda già a settembre.