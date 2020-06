Uomini e Donne Gossip, Giulia D’Urso su Giulio Raselli: “Stiamo lontani”

Uomini e Donne, Giulia D’Urso si separa da Giulio Raselli: “Stiamo un po’ lontani”

Giulia D’Urso e Giulio Raselli si sono appena separati. La notizia ci è arrivata da lei, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che nelle scorse ore si è mostrata sul suo profilo Instagram pronta per una partenza. Si sarebbe allontanata dal fidanzato Giulio Raselli e dalla casa in cui hanno convissuto per quattro lunghi mesi ma solo momentaneamente. Sul suo profilo ufficiale, non appena i fan li hanno visti divisi (lei in treno verso Milano) li hanno letteralmente bombardati di domande sulla loro relazione: si sono lasciati? Assolutamente no. Lo ha spiegato la stessa Giulia D’Urso spiegando il motivo del suo allontanamento da Valenza (dove invece è rimasto Giulio). “Per due o tre giorni stiamo un po’ lontani” ha dichiarato lei stessa.

Giulia D’Urso lontana da Giulio Raselli, cosa sta succedendo? “Volevo andare a salutare le mie amiche”

Giulia D’Urso (che settimana scorsa ha confessato di avere paura per una cosa importante che doveva affrontare) in viaggio verso Milano mentre Giulio Raselli resta a Valenza solo. Cosa è successo alla coppia? Niente, lo ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne poco fa sul suo profilo Instagram. “Io volevo andare a salutare le mie amiche che non vedo da sei mesi almeno prima di partire per andare in Puglia altrimenti le avrei riviste a settembre” ha esordito la ragazza nei video pubblicati poco fa mettendo a tacere le numerose voci che già stavano circolando riguardo una ipotetica rottura o separazione. Giulia ha spiegato che il fidanzato ha preferito stare a Valenza dove ha delle altre cose da fare.

Trono Classico Gossip, Giulio Raselli interviene sulla separazione: “Trovo corretto avere momenti di svago”

Sulla questione è intervenuto anche lo stesso Giulio Raselli che ha spiegato che la fidanzata Giulia D’Urso (che in un’intima confessione ha dichiarato di vergognarsi del suo corpo) ha dovuto lasciare Valenza: “Oggi parte Giulia perché è il compleanno della sua migliore amica e va a sbrigare due faccende. Io sto a Valenza“. Qualcuno gli ha chiesto come mai non fosse partito con la fidanzata e lui ha spiegato che è giusto che stia con i suoi amici che non vede da mesi. “Trovo corretto in un rapporto avere dei momenti di svago senza per forza avere la propria compagna accanto“.