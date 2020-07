Al Bano, l’ironica dedica del rapper J-Ax: “Giorni incredibili”

Al Bano, la dedica ironica del rapper J-Ax: “Grazie per i tre giorni incredibili”

Poche ore fa il rapper J-Ax, il cui vero nome è Alessandro Aleotti, ha postato una foto insieme al cantante Al Bano. Il rapper si trova nella regione bellissima del cantante, la Puglia, e nel ringraziarlo per l’ospitalità ha fatto un ironico riferimento ad una gaffe che Al Bano ha commesso nei mesi scorsi nel programma di Mara Venier Domenica In (nel dettaglio aveva dichiarato che l’uomo ha sconfitto i dinosauri quindi potrebbe benissimo sconfiggere anche il Coronavirus). J-Ax, dunque, ha scritto ad Al Bano questa dedica:

“E i dinosauri muti. I miei amici > i vostri amici. Grazie Al Bano per tre giorni incredibili nella tua terra”

Al Bano e J-Ax insieme in Puglia: i fan chiedono una collaborazione tra i due

Nelle scorse settimane anche Gianni Morandi e la moglie Anna hanno trascorso le vacanze ospiti da Al Bano e Loredana Lecciso. Adesso J-Ax ha postato una foto per ringraziare il cantante pugliese per l’ospitalità. Non è chiaro però qual è stato il motivo del loro incontro e in molti fan hanno quindi chiesto al conduttore di All Together Now se tra i due fosse in programma una collaborazione musicale, d’altronde mentre Al Bano negli anni scorsi ha già collaborato con un altro rapper Caparezza, J ax recentemente ha fatto uscire un brano con un altro tenore, Albero Urso. Al Bano e J Ax dunque faranno presto un pezzo insieme? Nel frattempo il post in questione è disponibile alla fine del paragrafo.

Al Bano, la figlia Jasmine Carrisi prossima concorrente al Festival di Sanremo 2021?

Nel frattempo Al Bano (del quale è slittata la fiction con Lino Banfi) e la sua famiglia continuano ad essere al centro del gossip. Recentemente la figlia Jasmine, nata dall’unione con Loredana Lecciso si è lanciata nel mondo della musica ma su una sua eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2021 ha detto di non essere pronta.