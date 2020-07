Anna e Andrea in crisi a Temptation Island: lo sfogo della sorella di lui

Temptation Island Anna e Andrea, la sorella di lui sbotta: “Mi auguro che esca da solo”

Nella prima puntata di Temptation Island 7 c’è stata soprattutto una coppia ad aver destato diverse perplessità nei telespettatori. Di chi si tratta? La coppia composta da Andrea e Anna. Difatti quest’ultima ha attuato una sorta di piano per far ingelosire il suo fidanzato, il quale è andato su tutte le furie. Ma non è finita qua perchè la donna, parlando con gli altri tentatori di Temptation Island, si è spesso e volentieri lamentata del ragazzo. Un atteggiamento questo che le ha fatto guadagnare critiche da più parti sui social. E in queste ultime ore anche la sorella di Andrea di Temptation Island ha espresso la sua opinione su ciò che ha visto ieri sera in puntata, non andandoci affatto giù leggera. Cosa ha detto? La ragazza, su instagram, probabilmente scioccata nel vedere la donna tramare contro suo fratello per metterlo alla prova, è sbottata nel vero senso della parola, asserendo: “Mi auguro che, se quella parte diabolica esiste davvero, lui esca da solo…”

Gossip Temptation Island, sorella di Andrea: “E’ Anna che gestisce la storia”

La sorella di Andrea di Temptation Island, dopo svelato di essere assai preoccupata per il fratello, ha anche voluto dire la sua su questa storia d’amore, asserendo di credere che sia Anna a gestire un po’ tutto:

“Lei è quella che gestisce la storia, è una donna, ha due figlie, sono tutti elementi che fanno la differenza tra loro…”

C’è anche da dire che tra Anna e Andrea a Temptation Island 2020 corrono ben 10 anni di differenza (lui 27 e lei 37). E alla lunga anche questo aspetto potrebbe pesare sulle dinamiche della coppia. Come andrà a finire?

Anticipazioni Temptation Island: continua la crisi tra Andrea e Anna

Nel video inerente alle anticipazioni di Temptation Island della puntata della prossima settimana mandato in onda ieri sera pare che le cose continueranno ad andare male per Anna e Andrea, i quali hanno rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine prima di partire per la volta della Sardegna. Difatti si aggiungeranno problemi su problemi, tanto da far indurre i due fidanzati di Temptation Island 2020 a pensare che forse dovrebbero iniziare a pensare di chiudere questa storia. I due riusciranno a superare la crisi?