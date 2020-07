Anticipazioni Grande Fratello Vip 5: spunta una nuova concorrente

Cristina Plevani concorrente del GF Vip 5? Lei: “A patto che mi facciano portare il mio cagnolino”

Cristina Plevani è stata la prima vincitrice del Grande Fratello ben 20 anni fa. E di acqua sotto i ponti ne è passata tanta per la donna, la quale è tornata recentemente in Tv come ospite da Barbara d’Urso a Live per commentare gli argomenti più disparati. Oggi la Plevani ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più. E in questa occasione il giornalista ha colto subito l’occasione per domandarle se parteciperebbe al Grande Fratello Vip 5, che salvo colpi di scena dovrebbe tornare in Tv il prossimo Settembre. A questa domanda la prima vincitrice del GF ha risposto affermativamente, ma solo se potrà portare nella casa più spiata dagli italiani il suo amato cagnolino:

“Farei il Grande Fratello Vip, ma solo se mi faranno riportare nella Casa di Cinecittà il mio amato cagnolino…Due anni fa mi proposero di entrare…Avrei guadagnato ben 8.000 euro…Poi è saltato tutto…”

Cristina Plevani nuova concorrente del GF Vip 5?

Grande Fratello Vip, Cristina Plevani attacca: “L’anno scorso sono stata felice di rimanere fuori”

Cristina Plevani, sempre in questa lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più, ha poi rivelato che l’anno scorso c’è rimasta molto male di non essere stata invitata, ma dopo aver visto il trattamento riservato agli altri ex gieffini come Sergio Volpini e Salvo Veneziano, è stata ben felice di rimanere fuori:

“Quando ho visto i miei ex coinquilini trattati da personaggi di secondo piano mi sono detta: ‘Se dopo 20 anni devo essere tratta in quel modo, mentre concorrenti sconosciuti fanno la passerella, allora meglio restarsene a casa…'”

Insomma Cristina Plevani, la quale ha attaccato Sofia di Temptation, parteciperebbe ben volentieri al GF Vip 5, ma solo se trattata come tutti gli altri, quindi non certo come un personaggio di secondo piano.

Anticipazioni GF Vip 5, Cristina Plevani sbotta: “Ho vinto la prima edizione!”

A quel punto il giornalista del settimanale Di Più ha domandato a Cristina Plevani: “Lei rivuole la passerella?”. E la vincitrice del primo Grande Fratello ha quindi ricordato al giornalista:

“Le ricordo che ho vinto la prima edizione italiana del programma più visto e famoso del Mondo…”

Ci sarà anche Cristina Plevani al GF Vip 5? Alfonso Signorini le darà questa chance?