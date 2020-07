Anticipazioni Temptation Island: due fidanzate scoppiano in lacrime

Temptation Island 2020, Sofia scoppia a piangere: “E’ allucinante”

Stasera finalmente inizierà una nuova edizione di Temptation Island di Filippo Bisciglia. E in base alle anticipazioni circolate online in questi giorni pare davvero che la puntata di stasera riserverà ai numerosi telespettatori ben più di qualche semplice colpo di scena. Proprio in queste ultime ore sono stati pubblicati due video su instagram inerente alle anticipazioni di Temptation Island sulla puntata di stasera. E in uno di questi RVM i fan del programma hanno avuto modo di vedere Sofia in lacrime uscire dal classico pinnettu, probabilmente dopo aver visto il suo fidanzato Alessandro fraternizzare forse un po’ troppo con qualche tentatrice. La ragazza, visibilmente sconvolta, parlando proprio di ciò che ha visto, si è sfogata amaramente, asserendo: “Ma veramente…Vi rendete conto di cosa ho visto? Questa roba è allucinante…E’ allucinante…” Cosa avrà visto? Appuntamento a stasera con la prima puntata di Temptation Island 7 per capire il motivo per cui la ragazza ha pianto lacrime amare.

Valeria e Ciavy in crisi a Temptation Island: l’amaro sfogo di lei

Poco fa è stato pubblicato un altro video su instagram inerente sempre a ciò che succederà stasera nella prima puntata di Temptation Island 2020 (disponibile dopo il secondo paragrafo). Un video in cui i telespettatori hanno avuto modo di vedere Valeria di Temptation Island furiosa dopo aver visto qualcosa che ha fatto il suo fidanzato Ciavy. Una volta uscita dal pinnettu la fidanzata di Ciavy, Valeria, si è sfogata con le altre, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue:

“Pezzo di mer**…Dai subito vai così…Che benvenuto…”

Insomma pare davvero che la situazione per Valeria e Ciavy di Temptation Island, il quale, prima di partire per la Sardegna, ha ammesso di aver paura di commettere errori, siano già molto complicate. La coppia riuscirà a superare la crisi?

Anticipazioni Temptation Island prima puntata: tutte le coppie già in crisi

In base alle anticipazioni di Temptation Island circolate online in questa ultima settimana sembra che tutte le coppie siano già in profonda crisi. Difatti anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i quali sono stati recentemente criticati da Deianira, pare siano vicini a lasciarsi. Chi tra le coppie di Temptation Island 7 non scoppierà alla fine del percorso nei sentimenti?