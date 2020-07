Io e Te, Anna Pettinelli confessa: “Temptation Island? Ancora mi rode”

Anna Pettinelli confessa a Io e Te: “Temptation Island? Ancora mi rode”

Anna Pettinelli, figura storica dell’intrattenimento musicale sia in radio che in televisione, è stata ospite di Pierluigi Diaco nella puntata di oggi, mercoledì 15 luglio, di Io e Te. La conduttrice, dopo aver ripercorso insieme al collega i momenti più importanti della sua carriera, è stata messa di nuovo alla prova su un tema che, seppur a distanza di molto tempo, non ha mai smesso di bruciare: la sua partecipazione a Temptation Island. In quella occasione, come ricorderete, il compagno Stefano Macchi aveva fatto esplodere la sua gelosia, cedendo un po’ troppo alle tentazioni che sono il pane del reality. Anna Pettinelli, ancora oggi, rispondendo alle domande di Pierluigi Diaco, ha confessato:

Lì sono saltate tutte le protezioni. Il disgraziato si divertiva, era questo che mi faceva impazzire. Lui non si è reso conto di niente. Ancora mi rode.

Io e Te, Anna Pettinelli a Pierluigi Diaco: “Andavo in onda da questo studio”

Pierluigi Diaco, nella puntata di oggi di Io e Te, è stato molto contento di poter intervistare quella che lui stesso ha definito una figura chiave della sua infanzia e della sua adolescenza per quanto riguarda le scoperte nel mondo della musica. Anna Pettinelli, infatti, soprattutto con Disco Ring, parentesi di approfondimento musicale che andava in onda all’interno di Domenica In, è stata il punto di riferimento dei giovani di quella generazione. Immaginatevi la sorpresa del conduttore quando lei gli ha svelato:

Andavamo in onda proprio da questo studio di Via Teulada.

Anna Pettinelli polemica a Io e Te: “C’è gente che si toglie gli anni”

Di recente Pierluigi Diaco aveva fatto insorgere un ex direttore di Rai1. Quest’oggi, invece, il conduttore ha visto la sua ospite Anna Pettinelli scagliarsi contro quelle colleghe e quei colleghi che, anche nelle biografie online, mostrano di avere qualche problema con la propria età: