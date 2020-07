News Temptation Island 2020: arrivano numerose segnalazioni su Antonio

Antonio di Temptation Island 7: arrivano le segnalazioni di una sua presunta amante

Nella puntata di ieri sera di Temptation Island c’è già una coppia molto in crisi. Qual è? Quella composta da Annamaria e Antonio. Difatti i due pare siano arrivati in Sardegna con tantissimi problemi da risolvere. E nei primi giorni passati separatamente questi problemi sono già aumentati per via degli atteggiamenti equivoci tenuti da lui con le single di Temptation Island. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè purtroppo in queste ore Deianira Marzano ha rivelato su instagram di aver ricevuto delle segnalazioni su Antonio di Temptation Island 2020 dalle sue presunti amanti. La popolare influencer è stata contattata da una ragazza sul social fotografico, la quale ha rivelato quanto segue:

“Il fidanzato di Annamaria di Temptation Island, Antonio, usciva con me a Dicembre, ma non sapevo che fosse fidanzato…”

Deanira ha poi aggiunto di aver chiacchierato privatamente con questa giovane. E ai suoi follower ha dichiarato: “Lei ci ha messo la faccia…Ha passato il capodanno con lui…C’è proprio andata a letto…”

Gossip Temptation Island: Antonio (fidanzato di Annamaria) è un traditore? La segnalazione

Deianira Marzano, sempre nelle sue storie su instagram, ha poi pubblicato un’altra segnalazione su Antonio di Temptation Island. Difatti la sorella di un’altra presunta amante del fidanzato di Annamaria di Temptation Island 2020 ha contatto la popolare influencer, svelando questo retroscena:

“Mia sorella è stata con questo ragazzo…Scoprimmo che lui aveva un’altra a Napoli, e molto probabilmente aveva anche un figlio…Un falso di prima categoria…Negava tutto…Mia sorella c’è stata male, ma si è scansata un fosso…”

A quanto pare Antonio di Temptation Island, anche nel periodo in cui è stato sposato, non sarebbe stato molto fedele alla moglie.

Temptation Island: piovono segnalazioni su Antonio. Deianira critica Annamaria

Le segnalazioni su Antonio di Temptation Island piovono un po’ da tutte le parti. Deianira Marzano ha però criticato Annamaria per averlo sempre perdonato, asserendo su instagram:

“Stanno scrivendo in tantissime ragazze sotto le foto di Temptation Island 2020 per dire che hanno avuto un flirt con Antonio…Perchè certe donne non cacciano gli attributi e si vanno a mortificare in questo modo?”

Insomma pare che il fidanzato di Annamaria, Antonio, di Temptation Island 7, il quale ieri sera ha avuto un lapsus, sia già finito al centro di numerosi gossip. Quale sarà la verità?