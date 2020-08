Alberto Matano, confessione sulla sua vita privata: “Cuore calmo”

La vita in diretta, Alberto Matano in vacanza. La foto su instagram: “Mare mosso, cuore calmo”

Ancora giornate di relax al mare per Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta nonché giornalista del TG1, che tra circa un mese tornerà al timone del programma pomeridiano della prima rete, com’è noto da tempo senza Lorella Cuccarini, esclusa dalla conduzione della nuova edizione. In attesa di tornare in video, però, Alberto Matano si continua a godere le vacanze nella sua amata Calabria, precisamente in provincia di Catanzaro, la sua città d’origine, come testimoniano le tante foto che pubblica costantemente sul suo seguitissimo profilo instagram, l’ultima delle quali proprio oggi. Nella foto in questione, visibile in alto, Alberto Matano ha sullo sfondo il mare mosso, come anche il suo stato sottolinea.

Alberto Matano tra vacanze e lavoro per la preparazione dell’edizione 2020/2021 de La vita in diretta

Alla foto pubblicata su instagram Alberto Matano (che qualche giorno fa si è mostrato con il nipotino) ha aggiunto lo stato “Mare mosso, cuore calmo”, oltre agli hashtag #relax #playa #estate2020 #venerdì #calabria. Tra i tanti commenti e ‘mi piace’ che l’immagine ha ricevuto dai suoi fans ma anche da tantissimi telespettatori de La vita in diretta, si nota il like dell’amica e collega Eleonora Daniele.

La vita in diretta: ultimo periodo di vacanza per Alberto Matano prima del ritorno in onda

Qualche giorno fa il conduttore de La vita in diretta ha pubblicato invece un’altra foto, visibile di seguito, lasciando intendere di trovarsi ancora una volta a Soverato, città a pochi chilometri dalla sua Catanzaro. Alberto Matano si gode quindi le ultime settimane di riposo, prima della nuova edizione de La vita in diretta che, lo ricordiamo, dovrebbe partire lunedì 7 settembre, salvo slittamenti alla settimana successiva (che eventualmente riguarderebbero tutte le trasmissioni di Rai1).