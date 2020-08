Elettra Lamborghini indignata: “Vip hanno il Coronavirus e vanno in giro”

Elettra Lamborghini indignata, il duro sfogo: “Vip hanno preso il Coronavirus”

Elettra Lamborghini è pronta per le nozze (o quasi). La cantante sta per sposare il produttore discografico olandese Afrojack ma c’è qualcosa che la turba. Qualche ora fa Elettra Lambroghini molto indignata è intervenuta tramite Instagram Stories dicendosi poco d’accordo con quello che sta accadendo a proposito di Covid-19 e di contagi e ha parlato di cose davvero inedite. A detta della cantante ci sarebbero dei Vip che non hanno fatto il tampone per il Coronavirus e che comunque se ne vanno in giro:

“Ci sono delle persone famose, dei vip che hanno preso il Coronavirus e vanno in giro. Io lo so per certo perché erano in compagnia di altre persone non famose che hanno preso il Coronavirus, quindi tutte le persone di quel gruppo hanno il Covid-19”

Elettra Lamborghini pronta alle nozze con Afrojack: “Chiederò di fare il tampone”

Elettra Lamborghini (che si vociferava diventasse la nuova opinionista GF Vip) si è detta indignata per le tante persone, perlopiù famose, che sono tornate dalla Sardegna positive al Coronavirus e che hanno scelto di non sottoporsi al dovuto controllo quindi test o tampone e che se ne vanno tranquillamente in giro. Un comportamento che ha mandato la ricca ereditiera su tutte le furie, al punto da annunciare di voler far fare il tampone a tutti gli invitati alle sue nozze. Manca davvero poco al matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack e la cantante ha deciso di viverselo con maggiore tranquillità: “Chiederò a tutti i miei invitati di fare il tampone al massimo tre giorni prima dell’evento”

Elettra Lamborghini è preoccupata per il Covid-19 prima del matrimonio: “Non ci voglio pensare”

Grazie anche all’aiuto di Enzo Miccio, i preparativi per le nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack procedono del migliore dei modi, anche se qualcosa nell’ultimo periodo sta turbando molto la ricca ereditiera che sarà dura con i suoi invitati. Tampone per Coronavirus prima di partecipare al grande giorno. “Non ci voglio nemmeno pensare alle conseguenze di possibili contagi” ha continuato Elettra Lamborghini preoccupata per le persone più deboli che saranno presenti al suo matrimonio come, per esempio, i nonni.