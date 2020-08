Federica Panicucci rompe il silenzio: “Ho fatto una scelta” (FOTO)

Federica Panicucci in vacanza prima del ritorno di Mattino 5: “Quest’anno ho fatto una scelta…”

Continua la sua estate di relax Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque in coppia con Francesco Vecchi, che tra un mese esatto tornerà a dare il buongiorno agli italiani tuttie le mattine sulla rete ammiraglia Mediaset. Aspettando la nuova edizione di Mattino 5, Federica Panicucci si gode però il meritato riposo, lontana dal piccolo schermo, come testimoniano le tante foto da lei pubblicate ultimamente sul suo profilo instagram, l’ultima delle quali, visibile nel secondo paragrafo, la ritrae sdraiata a bordo piscina.

Mattino 5, Federica Panicucci in vacanza: “Quest’anno ho scelto di venire qui”. La foto su instagram

“Quest’anno, nella mia estate italiana, ho scelto di venire anche in una splendida masseria della meravigliosa Puglia” ha scritto Federica Panicucci come stato allegato alla foto in questione, aggiungendo poi: “Amo la Puglia”. La conduttrice di Mattino Cinque subito dopo ha fatto una sorta di appello, ossia:

Sosteniamo sempre il nostro Paese e il nostro turismo

inserendo gli hashtag #postidelcuore #masseriapuglia #relax e altri, oltre al tag Marco Bacini.

Mattino Cinque, Federica Panicucci pubblica le foto delle vacanze: la reazione di Marco Bacini

A mettere ‘mi piace’ e commentare la foto di Federica Panicucci in vacanza sono stati tantissimi fans, telespettatori di Mattino 5, ma anche personaggi famosi, come Taylor Mega, che le ha scritto “Sei bellissima”. Il compagno Marco Bacini (che nei giorni scorsi le ha inviato un messaggio inaspettato) ha commentato invece con un “Sei bellissima amore mio”.

Dunque Federica Panicucci continua a godersi il meritato riposo dopo le fatiche della scorsa stagione televisiva, in attesa di tornare in onda con Mattino Cinque, sempre a fianco del collega Francesco Vecchi, a partire da lunedì 7 settembre.