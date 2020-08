Io e Te Santino Fiorillo, retroscena su Mara Venier: “La prima a…”

Scritto da Denis Bocca , il 2 Agosto, 2020 , in Personaggi Tv

Santino Fiorillo, retroscena su Mara Venier: “Ha segnato la mia carriera”

Dal lunedì al venerdì va in onda su Rai1 alle 14.00 Io e Te con Pierluigi Diaco: compagni d’avventura Katia Ricciarelli (La regina della lirica) e Santino Fiorillo (Il custode del gossip che fu). La prima risponde ai dubbi dei cuori solitari o tormentati mentre il secondo si dedica alle cartoline divine dedicate alle dive e ai divi del passato/presente. Proprio Santino Fiorillo si è raccontato in un’intervista al settimanale TelePiù e ha svelato un retroscena su Mara Venier:

“Ha segnato la mia carriera perché è stata la prima a volere che facessi il casting per una sua edizione di Domenica In. Le voglio molto bene”.

Io e Te, Santino Fiorillo ammette: “Il mio lavoro resta dietro le quinte”

Si occupa del casting, Santino Fiorillo, e se nella passata edizione si occupava solo della domanda sul piatto d’argento (a fine intervista), ora nell’edizione attuale Pierluigi Diaco l’ha voluto al suo fianco insieme a Katia Ricciarelli. Ora è dall’altra parte dello schermo, ma ci tiene a precisare quanto segue: “Questa è solo una parentesi. Il mio lavoro resta dietro le quinte”. La poltrona accanto al conduttore se l’è guadagnata grazie alla sua conoscenza sulle dive del passato e del presente.

Santino Fiorillo parla del suo passato: “Vissuto in un mondo pieno di presenze femminili”

Il meraviglioso Roberto D’Agostino in una puntata di Io e Te ha ironizzato su Santino Fiorillo dicendogli che è più uomo Sabrina Ferilli che lui. “Sono vissuto in un mondo pieno di presenze femminili” ha dichiarato lui a TelePiù, “soprattutto mia nonna Jolanda che voleva fare l’attrice ma non gliel’hanno permesso. Mi ha raccontato le grandi storie del passato”. Ha anche svelato qual è la sua nota dolente.