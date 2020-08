Maria De Filippi, Uomini e Donne parte prima: quando torna su Canale5

Maria De Filippi anticipa il ritorno di Uomini e Donne al 7 settembre 2020

Come fa sapere WittyTv Uomini e Donne tornerà il 7 settembre su Canale 5 alle 14.45; come sempre alla conduzione ci sarà Maria De Filippi con gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Inizialmente l’inizio del talk show sentimentale era previsto per il 14, ma Mediaset ha deciso di giocare in anticipo e far contenti gli spettatori che non aspettano altro che vedere le vicende sentimentali di Gemma Galgani e dei nuovi tronisti (non ci sarà più distinzione tra Trono Classico e Trono Over).

Uomini e Donne parte in anticipo: tornano anche Mattino 5 e Caduta Libera

E se Uomini e Donne torna il 7 settembre, con una settimana d’anticipo (QUI le anticipazioni) anche gli altri programmi di Canale 5 non saranno da meno: tornano anche Mattino Cinque e Caduta Libera. Il primo è il programma mattutino dell’ammiraglia di Mediaset con la conduzione di Francesco Vecchi e Federica Panicucci, i quali si occuperanno dei recenti fatti di cronaca senza dimenticare la cronaca rosa e la finestra sui reality show. Il secondo è il quiz delle botole condotto da Gerry Scotti tanto amato dal pubblico. Ora Gerry Scotti è in replica con The Wall e ogni giorno si scontra con il successo dell’estate di Rai1 rappresentato da Reazione a catena di Marco Liorni.

Anticipazioni palinsesti Mediaset 2020/21: Striscia La Notizia torna il 28 settembre

Uomini e Donne, Mattino Cinque, Caduta Libera, così come Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, e Forum (che tornerà il 2 settembre con le puntate inedite non trasmesse nella scorsa stagione), l’unico programma che se la prenderà comoda sarà Striscia La Notizia la cui data di ritorno è fissata per il 28 settembre.