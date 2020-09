Alberto Matano, collega spiega: “La vita in diretta è una sfida difficile”

Alberto Matano, Giancarlo De Andreis spiega: “La vita in diretta è una sfida difficile”

Come tutti sappiamo, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha deciso, per questa stagione de La vita in diretta, di lasciare un uomo solo al comando, e quell’uomo è Alberto Matano. Non deve essere stata una scelta facile quella di mettere da parte un volto tanto conosciuto e amato come quello di Lorella Cuccarini, ma, a poche settimane dall’avvio, si possono già tirare delle somme e il risultato è sicuramente positivo. Un collega di Alberto Matano, il giornalista Giancarlo De Andreis, nella sua rubrica ‘La tv vista da internet’ su DiPiù Tv ha voluto rimarcare quanto sia arduo il compito che il conduttore sta svolgendo con apparente semplicità:

Una sfida difficile: un ritorno al passato per Rai1 ma con uno stile moderno e personale.

Dunque non resta che aspettare per vedere se saprà confermarsi da qui fino alla fine.

La vita in diretta, Giancarlo De Andreis su Alberto Matano: “Ha conquistato il suo pubblico”

Nonostante la difficoltà della conduzione in solitaria de La vita in diretta, Alberto Matano sta svolgendo un ottimo lavoro praticamente a detta di tutti. Andiamo a vedere, dunque, come si parla di lui in rete, grazie alla rubrica ‘La tv vista da internet’ curata da Giancarlo De Andreis per DiPiù Tv:

La scommessa di Alberto Matano sta conquistando il pubblico. Ci sono molti elogi dai blog TV specializzati.

In particolare, ha specificato il giornalista, molti complimenti sono arrivati dal noto blog di Davide Maggio.

Alberto Matano, il successo a La vita in diretta raccontato da De Andreis: “A giudicare dai primi commenti”

Di recente, Alberto Matano ha fatto un annuncio. Il conduttore de La vita in diretta sta già raccogliendo i frutti del suo lavoro, ma, forse, è ancora troppo presto per innalzarlo sul podio. Come ha sottolineato anche Giancarlo De Andreis, infatti, gli elogi per lui si basano soltanto sulle prime impressioni: