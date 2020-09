Francesca Fialdini torna con Da noi… a ruota libera e svela le novità

Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini torna in onda: “Vivremo verso l’intrattenimento”

Manca ormai molto poco al ritorno di Francesca Fialdini su Raiuno: la conduttrice toscana, dopo la meritata pausa estiva, riprenderà il suo impegno domenicale con Da noi… a ruota libera da domenica 13 settembre alle 17.20 su Rai1. Intervistata dal portale Leggo.it la padrona di casa ha rivelato le varie novità di questa nuova edizione del programma. “Vivremo più verso l’intrattenimento con rubriche per me nuove” ha dichiarato la Fialdini a proposito delle novità di Da noi… a ruota libera: “Vere e proprie feste di compleanno e momenti di show con musica e canzoni dal vivo“

Francesca Fialdini alla conduzione della nuova edizione di Da noi a ruota libera: “E’ il terzo incomodo”

Domenica 13 settembre sarà un giorno di grandi ripartenze. Domenica In alle 14.00 con la con conduzione di Mara Venier e anche Da noi… a ruota libera, programma di Francesca Fialdini che proprio ieri ha pubblicato un duro sfogo. Questa nuova edizione di Da noi… a ruota libera sarà ricca di novità, tutte annunciate dalla padrona di casa. “L’anno scorso ho sottolineato la forza interiore, personale di chi ce l’ha fatta da sé, stavolta mi piacerebbe che venisse fuori l’importanza dell’aiuto della comunità” ha dichiarato la Fialdini. Poi, rispetto all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha detto: “Il Covid è il terzo incomodo, ma non punteremo su quello”

Da noi… a ruota libera da domenica 13 settembre. Fialdini: “Ci sono energie positive da liberare”

Più intrattenimento, più musica con canzoni dal vivo, insomma molta più vivacità ed armonia, queste sono le novità di Francesca Fialdini per la sua trasmissione, oltre al cambio di orario. La padrona di casa di Da noi… a ruota libera ha in riserbo una mole di positività da infondere ai suoi telespettatori. “Ci sono energie positive da liberare” ha dichiarato la conduttrice: “Ci sono sicurezze da ritrovare, dobbiamo andare alla ricerca di soluzioni e di un concetto di comunità che di aiuti ad uscirne” a proposito del Covid, argomento che non tratterà come tema principale ma che comunque sarà impossibile evitare.