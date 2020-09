Ogni Mattina, Adriana Volpe e Alessio Viola ironizzano: “Lato b sviluppato”

Scritto da Marianna Amato , il 14 Settembre, 2020 , in Programmi Tv

Adriana Volpe e Alessio Viola a Ogni Mattina ironizzano con un ospite: “Hanno il lato b sviluppato?”

Prima puntata della settimana, oggi, lunedì 14 settembre 2020, per Adriana Volpe e Alessio Viola. I due padroni di casa del contenitore che tiene compagnia e informa hanno ospitato proprio nella puntata di oggi di Ogni Mattina Bruno Barbieri, lo chef italiano che conta ben 7 Stelle Michelin. Nello studio di Adriana Volpe e Alessio Viola, il padrone di casa di Cuochi d’Italia che andrà in onda a partire da stasera su Tv8 dalle ore 19.30, ha parlato di una delle cose più bizzarre che abbia mai assaggiato in vita sua: “Le formiche culones“, parola che ha immediatamente attirato l’attenzione di Alessio Viola e Adriana Volpe. I due conduttori molto divertiti hanno ironizzato e chiesto al loro ospite: “Hanno la parte bassa cioè il lato b un po’ più sviluppato?“

Ogni Mattina, Bruno Barbieri racconta di aver mangiato insetti. Alessio Viola fa una domanda curiosa

Uno degli ospiti della prima metà del contenitore mattutino condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe (che venerdì ha avuto un imprevisto in diretta), Ogni Mattina, è stato lo chef stellato Bruno Barbieri che, a partire da stasera, sarà in onda su Tv 8 con Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo dalle ore 19.30 dal lunedì al venerdì. Lo chef ha raccontato di aver assaggiato degli insetti, precisamente le culones: “Che sono delle formiche che si trovano in Colombia” e la cosa ha divertito molto i padroni di casa che gli hanno chiesto se il nome derivasse dal fatto che hanno un lato b più sviluppato. “Hanno il lato b un po’ più alto?” ha chiesto Alessio Viola divertito.

Adriana Volpe e Alessio Viola a Ogni Mattina ospitano Bruno Barbieri. Lei: “Sarà difficile”

“Conquistare una stella Michelin con degli insetti sarà difficile” ha poi detto Adriana Volpe al suo ospite che le ha risposto: “Fa un po’ senso però d’altra parte è perché non siamo abituati. Il cibo è abitudine di vita“. Dunque ancora una volta Alessio Viola e Adriana Volpe hanno saputo far sorridere i loro telespettatori che da tre mesi ormai li seguono attraverso il loro morning show di Tv 8 Ogni Mattina che entrambi conducono nel migliore dei modi insieme anche a Giovanni Ciacci, anche lui protagonista di simpatiche gag.