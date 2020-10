Pomeriggio 5 Tommaso Zorzi, paparazzo: “Ingresso gay per sollazzare…”

Pomeriggio 5, paparazzo conferma: “Ingresso gay per sollazzare il percorso di Tommaso”

Oggi nella punta di Pomeriggio 5, condotto da Barbara d’Urso, un paparazzo ha confermato uno scoop davvero interessante. Già da qualche giorno vociferavano delle voci secondo cui ci sarebbero dei nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip.

La risposta alla richiesta di un inquilino della casa, Tommaso Zorzi, non è tardata ad arrivare.

Stando a quanto ha dichiarato il paparazzo interpellato da Barbara:

“Si sta valutando l’ipotesi di far entrare nella casa un personaggio gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi, in modo da “sollazzare” il percorso di Tommaso…”

Chi sarà, dunque, il nuovo concorrente della casa? Per il momento sappiamo, sempre a quanto riporta il paparazzo, che si tratta di una persona con cui Zorzi ha fatto una vacanza in Sicilia questa estate e che già doveva entrare nella casa, ma che all’ultimo è stata scartata.



Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi confessa: “Non ho nessuno come me qui”

Confermato l’ingresso di un nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, su richiesta di Tommaso Zorzi. Il concorrente, infatti, aveva manifestato il desiderio di avere qualcuno con cui interagire, che non fosse di sesso femminile, ma qualcuno più vicino a lui, che avesse una sensibilità simile. “Penso che uno si trova meglio tra i suoi simili. Io non ho nessuno come me qui. Un ragazzo gay ha passato spesso cose che ho passato anche io e mi capisce meglio”. Chissà se il nuovo concorrente farà il suo ingresso nella casa insieme a Paolo Brosio, dopo aver superato la positività al coronavirus.

Tommaso Zorzi è il concorrente più amato dal pubblico del Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei concorrenti più amati dal pubblico all’interno della casa del Grande Fratello Vip, crea dinamiche e non si frena dal fare critiche. L’apprezzamento da parte degli spettatori è confermato dal fatto che nel corso della nona puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, il televoto lo ha visto vincitore nel confronto con i coinquilini con oltre il 40% delle preferenze.