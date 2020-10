Storie Italiane, Eleonora Daniele ringrazia il pubblico: “Tanto affetto”

Eleonora Daniele ai telespettatori di Storie Italiane: “Grazie per l’affetto di ieri”

Ha chiuso la puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 8 ottobre 2020, ringraziando i telespettatori per l’affetto dimostrato alla trasmissione ieri Eleonora Daniele. Negli ultimi secondi della diretta odierna, prima di cedere la linea alla collega Antonella Clerici per una nuova puntata del suo E’ sempre mezzogiorno, Eleonora Daniele si è infatti rivolta direttamente agli spettatori di Storie Italiane dicendo loro: “Grazie per l’affetto che ci avete dimostrato ieri”.

Storie Italiane, Eleonora Daniele ringrazia per gli ascolti: ieri oltre 1 milione di telespettatori

Ha sfiorato il 17% di share la puntata di Storie Italiane di ieri (durante la quale Eleonora Daniele ha commentato il presunto bacio tra Elisa Isoardi e Rosalinda Celentano). Nella seconda parte Storie Italiane ha ottenuto infatti oltre 1 milione di telespettatori, con uno share, come suddetto, compreso tra il 16 e il 17%. Risultati molto positivi anche per E’ sempre mezzogiorno: Antonella Clerici, con oltre 1 milione 600 mila telespettatori, ha infatti ottenuto quasi il 14% di share.

Eleonora Daniele intervista Maria Antonietta Rositani a Storie Italiane: “Qualche stupido ha scritto…”

Puntata ricca di contenuti quella di Storie Italiane di oggi, durante la quale Eleonora Daniele ha avuto in collegamento Maria Antonietta Rositani, la donna aggredita e data alle fiamme dall’ex marito a Reggio Calabria, attualmente ancora ricoverata per le ferite riportate. Ai microfoni di Storie Italiane Maria Antonietta ha raccontato ad Eleonora Daniele di essersi rivolta alle autorità per via di un post offensivo a lei dedicato, comparso sui social qualche tempo fa. Sempre nella puntata di Storie Italiane di oggi Alda D’Eusanio si è invece commossa, ricordando l’incidente avuto nel 2012 a Roma.