Clarice sbarca su Raidue il 9 aprile: trama e anticipazioni prima puntata

Clarice su Raidue: la trama e le anticipazioni sulla serie sequel de Il silenzio degli innocenti

A circa due mesi dal debutto americano, Clarice, serie sequel de Il silenzio degli innocenti, si prepara a sbarcare anche sui teleschermi italiani. Il telefilm creato da Alex Kurtzman e Jenny Lumet sarà, infatti, trasmesso su Raidue a partire da venerdì 9 aprile. Basata sul romanzo best seller “Il silenzio degli innocenti”, la serie tv è ambientata nel 1993, esattamente un anno dopo gli eventi narrati nel film con Jodie Foster ed Anthony Hopkins, e segue le vicende dell’agente Clarice Starling. Quest’ultima, nuovamente sulle tracce di pericolosi serial killer e predatori sessuali, agirà in una Washington totalmente dominata dagli affari della politica e si scontrerà con un ambiente di lavoro fortemente maschilista. Una sfida ardua narrata nei dieci episodi che compongono la prima stagione e che Raidue proporrà nell’arco di cinque settimane.

Anticipazioni Clarice su Raidue, prima puntata: la trama dell’episodio “Il silenzio è finito”

Se la trama generica di Clarice era già stata resa nota nelle scorse settimane, di seguito riportiamo le anticipazioni dettagliate sulla prima puntata in onda venerdì su Raidue subito dopo NCIS – Unità Anticrimine 18. In particolare il primo dei due episodi previsti si intitolerà “Il silenzio è finito” e racconterà le vicende di Clarice Starling ad un anno di distanza dalla cattura dell’efferato serial killer Buffalo Bill, criminale incastrato grazie all’aiuto del folle psichiatra Hannibal Lecter. Evidentemente affetta da stress post-traumatico, la protagonista sarà quindi contattata dal procuratore generale, Ruth Martin, per indagare su un nuovo assassino seriale. Nuovamente operativa, la donna entrerà dunque a far parte della VICAP (Violent Criminal Apprehenson Program). Qui, Clarice incontrerà il suo superiore Paul Krendler. Un detective estremamente scontroso che metterà in discussione le abilità della sua collaboratrice e la relegherà, spesso e volentieri, a svolgere mansioni di poco conto.

Clarice debutta su Raidue, anticipazioni prima puntata: la trama dell’episodio “Fantasmi”

Nella prima puntata di Clarice su Raidue ci sarà inoltre spazio per il secondo episodio che si intitolerà “Fantasmi”. Ancora osteggiata dal resto della squadra, la protagonista troverà tuttavia un alleato: Tomas Esquivel. Il ragazzo, riconoscendo in Clarice delle innegabili doti, la spingerà a non mettere da parte il suo istinto. Un consiglio, quest’ultimo, accolto di buongrado che farà guadagnare alla donna il rispetto dei colleghi e che farà ricredere, almeno per il momento, Paul Krendler. Il detective, infatti, deciderà di ritirare la richiesta di licenziamento avanzata poco prima.