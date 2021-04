Federica Sciarelli sul caso Denise Pipitone: “La cerco dalla prima puntata”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Aprile 2, 2021 , in Interviste

Chi l’ha visto, Federica Sciarelli torna a parlare di Denise Pipitone: “La cerco dalla prima puntata”

Il caso Denise Pipitone continua a tenere banco in Italia dopo quasi 17 anni dalla scomparsa della bimba. Negli ultimi giorni si sta facendo largo un’ipotesi innovativa, secondo la quale Denise Pipitone potrebbe essere in Russia. Sarebbe infatti molto forte la somiglianza tra una ragazza russa di vent’anni, Olesya Rostova. Negli ultimi giorni la rete è letteralmente impazzata alla ricerca di nuove notizie ed aggiornamenti su uno dei casi di cronaca più famosi e discussi del nostro paese. Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto, programma in cui sta affrontando il caldo tema, ha rilasciato un’intervista a Il resto del Carlino, dove ha parlato appunto del caso Pipitone:

La speranza che Olesya Rostova e Denise Pipitone siano la stessa persona viene dal cuore, la risposta ce la darà la scienza dopo l’esame del dna. Sarebbe troppo bello per essere vero, la cerco dalla mia prima puntata

Federica Sciarelli svela: “Io e Piera Maggio siamo diventate amiche”

Federica Sciarelli, padrona di casa di Chi l’ha visto proprio dall’anno in cui Denise Pipitone scomparve, si è sempre battuta per tentare di risolvere casi che ancora oggi sono avvolti nel mistero. Quello di Denise Pipitone è senza dubbio uno dei misteri che maggiormente attanaglia la curiosità dei tanti curiosi telespettatori italiani. Federica Sciarelli, parlando a Il resto del Carlino, ha fatto una curiosa rivelazione su Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone: “Ricordo che alla mia prima puntata di Chi l’ha visto c’era in studio Piera Maggio, siamo diventate amiche”.

Chi l’ha visto, Federica Sciarelli afferma: “Ho bisogno di solidarietà”

Federica Sciarelli, che nei giorni scorsi si è lasciata andare ad un’importante rivelazione su Denise Pipitone, ha parlato anche delle sue necessità in Chi l’ha visto: “Ho bisogno di solidarietà” – spiega la giornalista parlando a Il resto del Carlino – .