Game of games, Simona Ventura avverte: “Non imitateci a casa!”

Game of games-Gioco loco, Simona Ventura mette in guardia: “Non imitateci a casa”

E’ una Simona Ventura letteralmente scatenata quella che troviamo alla conduzione della seconda puntata di Game of games, che fin dalle prime battute ha attirato l’interesse dei telespettatori con gag e tanta spensieratezza. La puntata odierna vede diversi vip tra i concorrenti, più precisamente si tratta di Sara Croce, Omar Fantini, Juliana Moreira, Amaurys Perez e i The Show, che come accaduto ad altri famosi personaggi del mondo dello spettacolo gareggiano scontrandosi tra di loro e facendo squadra con altri concorrenti, scelti tra personaggi popolari e quindi non famosi. I minigiochi a cui i nostri vip si prestano sono molto divertenti e invitanti, ma allo stesso tempo possono risultare in qualche modo pericolosi da replicare ed è per questo che la padrona di casa Simona Ventura ha voluto allertare i telespettatori da casa:

Non imitateci, se fate queste cose a casa finirete per distruggerla!

Game of games, Simona Ventura scherza: “Abbiamo la quota gnagna in ogni puntata”

Anche in questa seconda puntata di Game of games tra i tanti concorrenti pronti a darsi battaglia non manca la scelta tra donne molto belle che fanno parte del mondo dello spettacolo. Tra le partecipanti alla puntata odierna c’è la bella Sara Croce che è stata annunciata con grande entusiasmo da Simona Ventura: “Anche in questa puntata come ogni settimana abbiamo la quota gnagna e questo ci fa un gran bene”. La Croce ha accolto con sorrisi e simpatia l’uscita della Ventura che aveva un forte intento scherzoso.

Game of games, Simona Ventura incita i concorrenti: “Vai!”

Simona Ventura, che ha avuto belle parole per il nuovo programma Game of games, si dimostra come al solito molto attiva alla conduzione. La Ventura ha infatti incitato con grande entusiasmo i concorrenti: “Vai, forza!”.