Un passo dal cielo 6, anticipazioni seconda puntata: trama 8 aprile

Anticipazioni Un passo dal cielo 6, seconda puntata: spoiler 8 aprile

Stasera è iniziata finalmente la sesta stagione di Un passo dal cielo, sottotitolo I Guardiani. Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Gianmarco Pozzoli nei panni rispettivamente di Francesco Neri, Vincenzo Nappi e Huber sono pronti a far compagnia ai telespettatori di Rai1 per 8 settimane. Cosa succederà nella seconda puntata di Un passo dal cielo 6? Tante le novità di Un passo dal cielo 6 a partire dalla location: non più il Trentino Alto Adige ma le Dolomiti Venete. Giusy Buscemi, tornata ad interpretare Manuela, la sorella di Vincenzo, sarà una delle protagoniste come si è visto nella puntata di stasera. La ragazza avrebbe dovuto sposarsi ma, in preda ai dubbi, ha mandato tutto all’aria. Francesco vive come un eremita in una baita in montagna. Il suo unico scopo, dopo la morte di Emma, è quello di portare i suoi lupi in Slovenia per esaudire l’ultimo desiderio della sua amata.

Un passo dal cielo 6, trama giovedì 8 aprile: anticipazioni prossima puntata

Daniele Liotti ha svelato che in Un passo dal cielo 6 il suo personaggio si perderà e si ritroverà. L’incontro con Dafne, interpretata da Aurora Ruffino, e sua figlia che indossa la stessa croce che indossavano lei ed Emma lo spinge a rimanere a San Vito di Cadore per indagare. Vincenzo è conteso da due donne interpretate da Serena Iansiti e Anna Dalton. Le anticipazioni della seconda puntata di Un passo dal cielo 6 in onda giovedì 8 aprile svelano che nell’episodio “Sogni e ossessioni”, un’aspirante poliziotta, Camilla, salverà Vincenzo dall’esplosione di una bomba.

Anticipazioni Un passo dal cielo 6, nuova puntata: trama giovedì prossimo

Nella seconda puntata di Un passo dal cielo 6 Francesco e Vincenzo indagheranno su chi possa avercela con il commissario. I due amici scoprono che potrebbero esserci altre bombe pronte ad esplodere. Tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera. L’appuntamento con la seconda puntata di Un passo dal cielo 6 è per giovedì 8 aprile in prima serata su Rai1.