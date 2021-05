Claudio Gioè sul successo di Màkari: “Confronto timido con Montalbano”

Claudio Gioè ospite nella prima puntata di Linea Blu: “Màkari? Ci mettiamo timidamente a confronto con Montalbano”

E’ stato ospite di Donatella Bianchi nella prima puntata della nuova edizione di Linea Blu Claudio Gioè. L’appuntamento in questione, andato in onda oggi alle 14.00 su Rai1, è stato girato proprio nei luoghi della bellissima fiction Màkari, trasmessa di recente. E parlando proprio del successo di Màkari, la conduttrice di Linea Blu ha chiesto scherzosamente al suo ospite se pensa che la serie tv possa in qualche modo insidiare un’altra seguitissima fiction ambientata in Sicilia, Il commissario Montalbano.

Montalbano ha successo da vent’anni. Noi con Màkari ci mettiamo timidamente a confronto. A livello paesaggistico, però, la spiaggia di Màkari non ha nulla da invidiare a quella di Montalbano

ha risposto Claudio Gioè.

Claudio Gioè torna a parlare della fiction Màkari ospite a Linea Blu: “Territori straordinari”

Sempre nell’intervento di oggi a Linea Blu, come suddetto registrata proprio nei luoghi di Màkari, Claudio Gioè ha parlato di un’iniziativa per la promozione dell’istituzione di un’area marina protetta, dichiarando:

E’ una gran bella notizia, questi sono territori straordinari che abbiamo rischiato di perdere.

“Negli anni ’60 c’è stato il rischio che venisse realizzato un polo petrolchimico in questa meraviglia naturale. Fortunatamente non è successo” ha aggiunto subito dopo.

Claudio Gioè sui luoghi in cui è stata girata la fiction Màkari: “Da preservare per le future generazioni”

“Questi bellissimi luoghi vanno preservati per le generazioni future” ha affermato inoltre Claudio Gioè (stasera su Rai1 con l’ultima puntata di Sotto Copertura) nella puntata di Linea Blu di oggi, con Donatella Bianchi che lo ha ospitato proprio su una delle spiagge dove sono state girate tante scene di Màkari.

Qui le comunità locali si sono sempre spese tanto per la protezione di queste bellezze naturali […] Màkari non si tocca

è stato il commento di Donatella Bianchi.