Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini fa un triste annuncio: “Mi muore a 59 anni Nick Kamen”

Francesca Fialdini ogni domenica pomeriggio è alla conduzione di Da noi a ruota libera, talk in cui intervengono svariati ospiti più o meno famosi. La conduttrice toscana, tuttavia, è anche molto attiva sui social soprattutto sul suo profilo Instagram dove in queste ore ha fatto un triste annuncio.

“Ancora a parlare del principe azzurro quando a 59 anni mi muore Nick Kamen”

ha scritto Francesca Fialdini nelle sue Instagram stories, annunciando una notizia che si sta diffondendo in questi minuti, ovvero la prematura morte del modello e cantautore inglese. Accanto a tale commento ha anche pubblicato la foto dell’artista con in sottofondo il suo brano più celebre dal titolo Tell me.

Francesca Fialdini annuncia la morte di Nick Kamen: cause della scomparsa del cantante

Nick Kamen, è diventato noto e conosciuto soprattutto negli anni ’80 prima come modello per un nota marca e poi come cantautore. Francesca Fialdini in queste ore si è unita a quanti ricordano la scomparsa dell’artista, morto a 59 anni dopo una lunga malattia, nel 2018 infatti Kamen aveva dichiarato di avere un tumore. La conduttrice di Da noi a ruota libera oltre a ricordare il cantante morto, ha anche lanciato una stoccata ad un’altra notizia di queste ore, più futile e leggera, cioè l’invocare la censura di un’attrazione a Disneyland in cui viene mostrato il celebre bacio finale tra Biancaneve ed appunto il principe azzurro.

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini lascia il posto a Mara Venier con lo Zecchino d’oro

Francesca Fialdini terrà compagnia ai telespettatori di Rai1 con Da noi a ruota libera ogni domenica. Tuttavia, è notizia di oggi che Mara Venier raddoppierà, domenica 30 maggio, infatti, subito dopo Domenica In la conduttrice sarà in onda con la nuova edizione dello Zecchino d’oro.