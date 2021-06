Colorado, repliche: Belen Rodriguez-Paolo Ruffini in onda fino all’8 agosto

Colorado, anticipazioni. Su Italia1 le repliche con Belen e Paolo Ruffini

Bella notizia per i tanti fan della nota trasmissione comica Colorado, che nel corso degli anni ha conquistato una grande parte di pubblico. Risate assicurate e tanti grandi artisti prestati al mondo della comicità, Colorado ha saputo distinguersi nel corso degli anni, così come hanno fatto i comici che si sono susseguiti e i vari conduttori che si sono avvicendati. Fino all’8 agosto i telespettatori potranno godere delle repliche di una delle stagioni più divertenti del varietà comico. Alla guida, nella stagione trasmessa in replica fino ai primi di agosto, c’è l’affiata coppia formata da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez. Ogni domenica dunque, chiunque senta nostalgia di Colorado, potrà tornare a rivivere i migliori momenti del passato. Le repliche sono iniziate domenica scorsa e vengono trasmesse in prima serata su Italia1, dunque a partire dalle 21:20 circa.

Colorado, repliche prima puntata. Ecco come è andata per Paolo Ruffini e Belen Rodriguez

Questa sera torna in tv la seconda replica delle vecchie puntate del cabaret Colorado. Alla guida Paolo Ruffini e Belen Rodriguez, chiamati a replicare dopo gli ascolti della prima ritrasmissione della scorsa domenica. Ma più nel dettaglio come è andata dal punto di vista dello share? Domenica scorsa il programma in onda su Italia1 ha raccolto davanti alla tv 950.000 spettatori pari al 6% di share, con la presentazione a 866.000 e il 4.4 per cento. Dunque non dei risultati da sogno stando ai dati auditel, ma bisogna comunque tener conto che si tratta di riproposizioni.

Belen Rodriguez, i prossimi impegni dopo Colorado. La showgirl torna a Tu si que vales

Belen Rodriguez, protagonista di una confessione privata, non si ferma e dopo le repliche di Colorado, nella nuova stagione televisiva avremo la fortuna di vederla su Canale 5. La showgirl infatti sarà impegnata nella prossima edizione di Tu si que vales.