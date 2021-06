Elena Sofia Ricci, nuovo progetto dopo Che Dio ci aiuti: “Si ricomincia”

Elena Sofia Ricci, nuova esperienza dopo Che Dio ci aiuti: “Si riparte”

Sono passati pochi mesi dal termine di Che Dio ci aiuti, fiction che anche con la sesta stagione è riuscita a sbancare gli ascolti di Rai1. Elena Sofia Ricci, la protagonista della serie grazie alla sua magistrale interpretazione di suor Angela, ha conquistato ulteriori fan che adesso non vedono l’ora di rivederla in azione. E non dovrà passare molto, visto che la grande attrice toscana , pronta ad una nuova avventura. Elena Sofia Ricci questa volta non sarà però impegnata in serie o film, bensì in una nuova esperienza teatrale direttamente dal teatro della Pergola, in una riproposizione di La dolce ala della giovinezza del drammaturgo americano Tennessee Williams:

Si ricomincia, prove difficili. Tennessee grande amore

ha scritto sul proprio account Instagram la grande attrice toscana accompagnando il post con varie emoticons.

Elena Sofia Ricci, i fan di Che Dio ci aiuti pazzi di lei: “Bellissima e bravissima, buona fortuna”

Il profilo Instagram di Elena Sofia Ricci, molto seguito e attivo, è stato ancora una volta invaso dai tanti fan dell’attrice. Sono quasi 500 mila i follower vantati della Ricci, molti dei quali si sono appassionati alla grande artista nei grandi successi televisivi come I Cesaroni e successivamente Che Dio ci aiuti. Adesso, per la Ricci, è tempo di studiare il copione e tornare sul palco e i fan hanno voluto augurare buona fortuna direttamente via Instagram alla suora più simpatica della tv italiana: “Elena sei bellissima e bravissima, buona fortuna” – ha scritto uno dei tanti fan di Elena Sofia Ricci – .

Elena Sofia Ricci, dopo l’esperienza teatrale torna Che Dio ci aiuti?

Elena Sofia Ricci, che recentemente è tornata a parlare di un triste episodio risalente alla sua infanzia, si è dimostrata ancora una volta estremamente attiva nel mondo dello spettacolo. Non è escluso che dopo l’ultima fatica teatrale Elena Sofia Ricci possa tornare a lavorare a Che Dio ci aiuti, fiction già confermata per la settima stagione.