Rosalinda Cannavò sorpresa da Andrea Zenga: “Mai fatto una cosa così”

Andrea Zenga stupisce Rosalinda Cannavò che svela: “Non ha mai fatto una cosa del genere”

Tra uno shooting e l’altro Rosalinda Cannavò trova sempre il modo per trascorrere del tempo con il fidanzato Andrea Zenga. Nonostante le critiche ricevute e le voci su una loro possibile crisi, subito smentite dalla coppia, l’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue a gonfie vele ormai da più di due mesi. L’attrice ha trascorso le prime settimane dopo il Grande Fratello Vip in casa del ragazzo per poi cercare un appartamento suo a Milano e, in questi giorno, ad aiutarla con il trasloco è salita dalla Sicilia anche la madre. Poche ore fa su Instagram Stories, l’attrice ha immortalato Andrea Zenga ai fornelli pronto a preparare un pasto prelibato per lei.

“Andrea mi sta assolutamente meravigliando perchè non ha mai fatto una cosa del genere, in generale però non per me”.

Queste le parole ironiche di Rosalinda Cannavò sui social, stupita per le attenzioni del fidanzato.



Rosalinda Cannavò prende in giro Andrea Zenga: il botta e risposta sui social

Un simpatico siparietto quello mostrato su Instagram Stories da Rosalinda Cannavò. L’ex gieffina ha mostrato Andrea Zenga intento a preparare da mangiare. Riso basmati con pollo in salsa di soia, questo il piatto proposto dal figlio di Walter Zenga che non è sembrato però abilissimo ai fornelli. Rosalinda Cannavò ha preso in giro Andrea Zenga simpaticamente, dando dei consigli su come cuocere il pollo in modo uniforme. L’ex gieffino non ha potuto fare a meno di sorridere alle battute della fidanzata.

Rosalinda Cannavò, dichiarazione d’amore per Andrea Zenga: “Adoro tutto di lui”

“Adoro la sua autoironia il suo sorriso, tutto di lui”.

Sono state queste le parole di Rosalinda Cannavò, che si è sfogata sul passato di recente, e su Instagram Stories ha abbandonato per un attimo l’ironia per fare una vera e propria dichiarazione d’amore ad Andrea Zenga.