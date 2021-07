Anna Falchi su Uno Weekend: “Io e Beppe Convertini trasmetteremo eleganza”

Uno Weekend, Anna Falchi rivela: “Io e Beppe Convertini trasmetteremo eleganza”

Anna Falchi inizia una nuova avventura con Beppe Convertini, la coppia infatti è alla guida di Uno Weekend, programma studiato per le mattine di sabato e domenica mattina. La conduttrice e attrice, che prossimamente vedremo anche a I fatti vostri, ha concesso un’intervista a Vero TV insieme all’amico Beppe Convertini, dove ha anticipato cosa dovranno aspettarsi i telespettatori. Intrattenimento sicuramente, ma non solo, la missione della coppia Falchi-Convertini sarà quella di raccontare la ripartenza dell’Italia, che come tutto il resto del mondo è stata bloccata dalla pandemia di Coronavirus. Ecco alcune delle parole di Anna Falchi al settimanale:

Cercheremo di portare un po’ di intrattenimento ed eleganza nelle case dei telespettatori, racconteremo l’Italia pronta a ripartire, quella dei mercanti. Luoghi in cui le persone si incontrano, ognuno con le proprie vite e i propri vissuti

Uno Weekend, Anna Falchi non lo nasconde: “Io e Beppe Convertini stiamo una coppia di fatto”

Oltre all’entusiasmo non manca la voglia di scherzare per Anna Falchi, che tra le pagine di Vero TV ha commentato in maniera ironica il rapporto che la lega all’amico Beppe Convertini, dichiarando: “Ormai siamo una coppia di fatto. C’è grande feeling e una grande amicizia che ci lega, è carino che ci chiamino per affrontare questa nuova sfida. Uno Weekend è un programma completamente studiato su di noi e sulle nostre personalità” – ha dichiarato l’attrice e presentatrice, aggiungendo che per riuscire a conciliare lavoro e vita privata ha dovuto far uso di un minimo di furbizia – .

Anna Falchi su I fatti vostri: “Mi riempie di orgoglio entrare nella famiglia”

Anna Falchi, protagonista di una confessione privata, parlando a Vero TV ha toccato anche il tema I fatti vostri, visto che a partire dalla prossima stagione entrerà nell’organigramma dello show: “Mi riempie di orgoglio entrare nella famiglia de I fatti vostri”.