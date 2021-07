Battiti Live, prima puntata ricca di ospiti: Elisabetta Gregoraci, gran ritorno

Battiti Live, il ritorno in prima serata di Elisabetta Gregoraci dopo il Gf Vip

E’ finita l’attesa, prima puntata, questa sera, dalle 21.15 circa su Italia 1, di Battiti Live 2021. La kermesse musicale estiva torna, dopo essere stata trasmessa in diretta su Radionorba, con un appuntamento settimanale, in prima serata, per le seguenti cinque settimane. Alla conduzione troveremo ancora la confermatissima coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, padroni di casa anche per questa edizione di Battiti Live. Nelle serate musicali di Otranto ci sarà tanta, tantissima bella musica italiana che ci porta definitivamente nell’estate. Grande attesta per i tanti ospiti e cantanti che si esibiranno nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno in differenti location paradisiache della Puglia: Barletta, Polignano a Mare, Vieste, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Gallipoli, Martina Franca, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce e Foggia.

Battiti Live 2021, gli ospiti attesi da Elisabetta Gregoraci: c’è Fedez

Grandi nomi della musica italiana sono pronti a regalare notti spensierate al pubblico. Ad Otranto da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri sono attesi artisti del calibro di Sangiovanni, Nek, Shade, Irama, Dotan, Baby K, Fedez, Colapesce e Dimartino, Boomdabash, Annalisa, Orietta Berti, Alessandra Amoroso, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, Coma_Cose, Noemi, Deddy, Capo Plaza, Master Kg, Gazzelle, Francesca Michielin, Federico Rossi, Arianna, Andrea Damante e Mara Sattei. Decisamente musica per tutte le orecchie, Battiti Live 2021 è pronto a sfornare canzoni di ogni genere, partendo dai successi dell’ultimo Festival di Sanremo fino ad arrivare ai più recenti tormentoni estivi che stanno spopolando nelle radio.

Battiti Live, da Sanremo ad Amici: Elisabetta Gregoraci accoglie tutti

Elisabetta Gregoraci, che ha ricevuto una piacevole sorpresa nelle ultime ore, è pronta ad aprire le porte di Battiti Live 2021 ad artisti provenienti un po’ da tutti i programmi e kermesse. Basti pensare che ad Otranto assisteremo alle performance dei giovani di Amici e degli artisti che abbiamo visto in gara al Festival di Sanremo.