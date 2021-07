Gomorra 5, le anticipazioni shock del finale: Ciro tradirà Gennaro? (VIDEO)

Anticipazioni Gomorra 5: l’ultima stagione della serie andrà in onda a novembre su Sky

Dopo un’attesa estenuante, dovuta principalmente alle conseguenze dell’emergenza sanitaria, Sky ha finalmente rotto il silenzio sulla quinta e ultima stagione di Gomorra. La serie tv con Salvatore Esposito e Marco D’Amore, dopo lo straordinario successo internazionale, si appresta a proporre le ultime ed appassionanti vicende che tireranno le fila dell’intricata trama che dal 2014 appassiona il pubblico di tutto il mondo. Proprio in queste ore, infatti, è stata diffusa la trama e il promo ufficiale di Gomorra 5. In onda su Sky Atlantic il prossimo autunno, più precisamente a novembre, gli ultimi 10 episodi potrebbero sovvertire del tutto l’esito dell’aspra lotta per il predominio sulle zone di Secondigliano. Del breve trailer colpisce, in particolare, una frase pronunciata da Gennaro Savastano. Il boss, ormai circondato dalla polizia e costretto in un bunker, si rivolgerà all’amico-nemico di sempre pronunciando questa emblematica domanda: “Se un amico ti tradisce è sempre un amico, Ciro?”.

Gomorra 5, anticipazioni finale di serie: Sky diffonde la trama ufficiale dell’ultima stagione

In attesa di scoprire se nel finale di Gomorra Ciro tradirà Gennaro, Sky ha rilasciato la trama generica degli ultimi 10 episodi. In particolare, le anticipazioni svelano che la narrazione riprenderà dall’ultima puntata della quarta stagione e dagli eventi narrati nel film “L’immortale”. In particolare, la sinossi chiarisce che dopo lo scontro tra i Levante e Patrizia, Napoli sarà ormai ridotta in macerie. Una situazione, quest’ultima, che costringerà l’erede dei Savastano a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Bloccato in un bunker senza la sua famiglia, l’uomo riporrà dunque tutte le sue speranze nell’alleanza con ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La già annunciata guerra, tuttavia, subirà una svolta inaspettata quando in città arriverà una spiazzante notizia: Ciro Di Marzio, per troppo tempo creduto morto, è in realtà vivo e vegeto in Lettonia. Una scoperta, quest’ultima, che cambierà per sempre la vita del protagonista.

Anticipazioni finale Gomorra: diffuso il promo ufficiale degli ultimi dieci episodi

Insieme alla trama ufficiale, Sky ha inoltre rilasciato il primo trailer dell’ultima stagione di Gomorra. Il breve racconto, guidato dalla voce di Gennaro Savastano, introduce i telespettatori nelle prossime avventure che coinvolgeranno i protagonisti. E se Marco D’Amore, proprio nelle scorse settimane, ha svelato che il finale cambierà tutto, il promo sembra proprio confermare le parole dell’attore:

Queste, dunque, le ultime anticipazioni sul finale di Gomorra. Nel frattempo, vi ricordiamo che negli scorsi giorni Salvatore Esposito ha commentato il suo addio alla serie.