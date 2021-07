Loretta Goggi, storia drammatica: com’è la nuova fiction Più forti del destino

Loretta Goggi, nuova fiction Più forti del destino: approderà su Canale Cinque

La grandissima Loretta Goggi non si ferma più, in attesa di tornare come sempre alla giuria di Tale e Quale Show al fianco di Carlo Conti, l’artista è pronta per un nuovo progetto. Proprio in questi giorni infatti Loretta sta girando una nuova serie che farà capolinea su Canale Cinque nel corso della prossima stagione televisiva. Si chiamerà Più forti del destino ed è un riadattamento di Destini in fiamme, serie già presente sul catalogo di Netflix. Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, nel cast della fiction, oltre alla gigantesca Loretta Goggi, vedremo altri grandi attori italiani del calibro di Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Sergio Rubini. La trama sarà ambientata nell’Italia del 1886, più precisamente in Sicilia, anche se le riprese si stanno svolgendo per la maggior parte del tempo in Puglia. Sicuramente si tratta di una serie di livello, visti i nomi del cast messo in piedi dal regista Alexis Sweet.

Loretta Goggi, nuova fiction Più forti del destino: le anticipazioni

Più forti del destino, è questo il nome della fiction nella quale vedremo prossimamente la super artista italiana Loretta Goggi. La storia è ambientata nella Sicilia del 1886, più nel dettaglio a Palermo. Questo darà la possibilità agli sceneggiatori di approfondire la condizione femminile di quel periodo storico. Secondo le anticipazioni riportate da DavideMaggio.it vedremo protagonista un gruppo di donne che tenterà di compattarsi per contrastare le ingiustizie che ogni giorno subiscono a causa di una società in cui dilaga il maschilismo.

Loretta Goggi confermata da Carlo Conti: sarà ancora a Tale e Quale Show

L’agenda di Loretta Goggi sarà bella piena nella nuova stagione televisiva. A partire da settembre infatti la grande cantante sarà nuovamente presente nella giuria di Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti che è ormai diventato un appuntamento fisso del mese di settembre.