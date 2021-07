Mercedesz Henger dimentica Lucas Peracchi con un nuovo flirt? Il gossip

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 25, 2021 , in Gossip

Mercedesz Henger, nuovo amore per la figlia di Eva Henger dopo Lucas Peracchi? L’indiscrezione

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi nelle scorse settimane hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Dopo di relazione osteggiata dalla madre di lei Eva Henger e finita spesso al centro della cronaca rosa di Pomeriggio5, nei giorni scorsi Lucas Peracchi e Mercedesz Henger hanno dichiarato di essersi lasciati definitivamente. Tuttavia, chiusa una porta si apre un portone e pare appunto che Mercedesz Henger abbia un nuovo flirt, a lanciare il gossip è infatti la sempre informata influencer Deianira Marzano che in queste ore ha ricevuto varie segnalazioni sulla ragazza che è stata avvistata in Grecia con un aitante giovane.

Mercedesz Henger dopo Lucas Peracchi è fidanzata? Avvistata con un avvocato in Grecia

Mercedesz Henger conclusa la relazione con Lucas Peracchi ha un nuovo flirt? Stando a quanto riporta l’influencer su citata sembrerebbe di si. Sull’ex naufraga dell’Isola dei famosi e figlia di Eva Henger, infatti, circolano delle indiscrezioni che la vedrebbero felice in Grecia in compagnia di un giovane ragazzo. Ed le segnalazioni non sono finite qui perché sul nuovo amore di Mercedesz Henger si sanno anche altri dettagli, si tratterebbe di un giovane avvocato di Milano di nome Michele e che i due si stiano frequentando da un po’. E la stessa Marzano ha concluso così la sua segnalazione:

“La notizia è vera, Mercedesz Henger è fidanzata con un avvocato carinissimo e molto per bene!”

Le cose staranno realmente così.

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, storia d’amore finita: i motivi della rottura

La storia d’amore tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è stata altalenante, i due si sono lasciati e rimessi insieme varie volte. Di recente, invece, l’ex naufraga dell’Isola 3e probabile prossima concorrente del GF Vip, ha rotto il silenzio svelando in un post sui social i motivi della loro rottura.