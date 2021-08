Alessandra Amoroso provata: “Ho visto gente piangere”, il racconto doloroso

Alessandra Amoroso fa una riflessione dolorosa: “Ci sono anni di sacrifici”

Estate di rinascita per Alessandra Amoroso, dopo il periodo del Covid. Un’estate tra concerti, incontri con il pubblico, musica e leggerezza. Senza tralasciare il tempo per la famiglia e gli amici di sempre, giù in Puglia. Infatti Alessandra Amoroso non ha mai nascosto il suo amore per la terra d’origine e quando può, anche per poco, torna sempre a casa. Una terra, quella della Puglia, tanto bella quanto sfortunata. Diversi sono i problemi che si è trovata ad affrontare, come Xylella e l’Ilva. A tal proposito Alessandra Amoroso, intervistata da Il Corriere della Sera Sette, dice:

“Gli ulivi sono come dei figli per le persone. E un genitore non farebbe mai del male al proprio figlio. Vedere tutti quegli alberi secchi è terribile. Ho visto gente piangere attaccata all’ulivo. Dietro ci sono anni di sacrifici, lavoro e soldi”.

Alessandra Amoroso e la rivelazione su Emma Marrone: “Siamo molto unite”

Nel corso dell’intervista Alessandra Amoroso dedica tutto lo spazio alla sua terra d’origine. La cantante parla anche del rapporto che si è creato con colleghi che provengono dagli stessi luoghi. Tra loro cita Emma Marrone, con la quale ha anche fatto un singolo insieme e c’è una forte amicizia, e i Boomdabash. Dunque Alessandra Amoroso racconta un periodo difficile e sui due colleghi dice:

“Siamo molto uniti. Abbiamo costruito dei rapporti che vanno oltre la musica, in cui ci siamo sempre l’uno per l’altro. Non so se c’entri la nostra terra ma sicuramente si creano subito alchimia ed energia”.

Alessandra Amoroso svela il suo posto segreto: “Ci torno ancora oggi”

Sono tanti i luoghi della Puglia ai quali Alessandra Amoroso è legata. Soprattutto quelli nei quali ha trascorso l’infanzia, con i nonni, i genitori e gli amici. La cantante fa anche una rivelazione, svelando il suo posto segreto. Si tratta di un tratto di San Cataldo, vicino Lecce. “Ci andavo spesso d’inverno e ci torno ancora oggi” racconta Alessandra Amoroso “anche solo per pensare”. Poi conclude che quando arriva lì, magari con un problema sulle spalle, magicamente quest’ultimo scompare.