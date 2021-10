Can Yaman lancia un importante appello alle fan: “Mi date una mano?”

Can Yaman, nuovo progetto solidale. La richiesta alle fan: “Ci date una mano?”

Le tantissime fan di Can Yaman lo sanno, l’attore turco è molto sensibile al tema della solidarietà. Più volte, infatti, Can Yaman ha partecipato a progetti di beneficenza, sia in Turchia che in Italia. L’attore ha sempre mostrato grande attenzione verso i più deboli, i poveri, le minoranze e i bambini. Per questo oggi Can Yaman ha deciso di appoggiare un progetto della De Cecco, di cui ormai da mesi è testimonial in Italia. Sul suo profilo Instagram l’attore si mostra intento a preparare un piatto di pasta, spiegando dettagliatamente la ricetta. Poi l’attore ha spiegato che oggi in tutto il mondo è la Giornata Internazionale della Pasta. Ed ha aggiunto:

“Con De Cecco abbiamo deciso di fare qualcosa in più ed aiutare concretamente chi ha bisogno. Per ogni vostro like sulla mia video ricetta De Cecco donerà un pacco di pasta al Banco alimentare. Ci date una mano?”.

Can Yaman nuova fidanzata, l’attore scorda Diletta Leotta con Francesca Chillemi?

Mentre Can Yaman si dedica a progetti lavorativi e solidali il gossip sulla sua vita sentimentale non accenna a placarsi. Archiviata la storia d’amore con Diletta Leotta diverse sono le donne che vengono affiancate a Can Yaman come sue ipotetiche nuove compagne. Tra queste c’è Francesca Chillemi, sua attuale compagna di set nella nuova fiction Viola come il mare. C’è chi dice che Can Yaman e Francesca Chillemi sul set facciano scintille ed effettivamente da foto e video si nota una certa complicità. Al momento nessuno dei due attori ha commentato le tante voci che si rincorrono su di loro.

Can Yaman sul set di Viola come il mare: poi Sandokan

Se sul versante sentimentale aleggia il mistero, su quello lavorativo Can Yaman non ha filtri. In questi giorni Can Yaman è a Palermo per la fiction Viola come il mare, le cui riprese continueranno fino a dicembre. Poi a febbraio si aprirà il set di Sandokan dove Can Yaman sarà il protagonista.