Carolyn Smith racconta: “Imbarazzante. Ecco cosa mi succedeva a Ballando”

Carolyn Smith rivela: “Menopausa? Mi venivano le vampate a Ballando con le stelle, era imbarazzante”

Anche Carolyn Smith ha raccontato sulle pagine del penultimo numero di DiPiù, come altre donne del mondo dello spettacolo, come ha affrontato un periodo molto delicato della sua vita, quello della menopausa. Nell’articolo in questione Carolyn Smith ha dichiarato:

Ricordo che ero seduta in giuria a Ballando con le stelle e mi sentivo arrivare le vampate dal basso verso l’alto. Tutto confluiva nel viso e cominciavo e gocciolare di sudore.

“Era molto imbarazzante” ha ammesso, continuando: “Per questo motivo d’inverno ho alleggerito il mio abbigliamento”.

Carolyn Smith racconta come ha affrontato la menopausa: “E’ arrivata presto e mi ha colto impreparata”

“Mi è arrivata presto, è stato sconvolgente e mi ha colto del tutto impreparata” ha dichiarato Carolyn Smith sulle pagine della rivista menzionata sopra sul periodo della sua menopausa, continuando:

Mia mamma e mia nonna sono andate in menopausa addirittura a 36 anni: pare sia una condizione ereditara.

“Dalla mia sono passati diversi anni, a 50 anni non ho più avuto il ciclo” ha sottolineato, non nascondendo: “Il disturbo più forte che ho avvertito è stato quello delle vampate di calore”.

Carolyn Smith parla del periodo della sua menopausa: “E’ stato un passaggio dolce e naturale della vita”

“Per me la menopausa, comunque, è stata un passaggio dolce e naturale della vita. Ora, nella postmenopausa, sto benissimo” ha rivelato infine Carolyn Smith (di recente protagonista di una gag a La vita in diretta).