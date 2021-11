Rosanna Banfi, figlia Lino: età, vita privata, marito, figli, tumore prevenzione

Rosanna Banfi: età e vita privata dell’attrice stasera ballerina per una notte con il padre Lino a Ballando

Toccherà a Rosanna e Lino Banfi scendere in pista a Ballando con le stelle nella puntata di stasera, sabato 27 novembre, con il ruolo di ballerini per una notte. Aspettando, quindi, di vedere come se la caveranno padre e figlia con la danza, scopriamo qualcosa sulla vita privata di Rosanna Banfi. Nata a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, il 10 aprile del 1963, ha 58 anni; il suo vero nome è Rosanna Zagaria, ma in arte ha preso il cognome Banfi proprio come suo padre Lino, nato Pasquale Zagaria.

Rosanna Banfi vita privata: marito e figli dell’attrice figlia di Lino, stasera ospite con lui a Ballando con le stelle

Per quanto riguarda la vita familiare, Rosanna Banfi è sposata con Fabio, suo marito dal 1992. Ha due figli, una femmina e un maschio: la prima si chiama Virginia ed ha 28 anni mentre il secondo è Pietro ed ha 23 anni. La madre di Rosanna e moglie di Lino Banfi si chiama Lucia. La famiglia si completa con il fratello di Rosanna Banfi: Walter.

Rosanna Banfi vita privata: la battaglia vinta contro il tumore al seno e la scelta di diventare testimonial per la prevenzione

Non è un segreto la battaglia che circa dodici anni fa Rosanna Banfi ha affrontato contro un cancro al seno, fortunatamente guarendo: dopo il tumore ha scelto perciò di diventare testimonial per la prevenzione.