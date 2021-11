Sergio Castellitto vita privata: età, altezza, moglie attrice, quattro figli

Scritto da Claudia Ciavarella , il Novembre 1, 2021 , in Personaggi Tv

Sergio Castellitto: età, altezza e formazione del protagonista del film Crazy for Football

Questa sera, lunedì 1 novembre, Raiuno terrà compagnia al suo numeroso pubblico proponendo il film Crazy for Football. Protagonista assoluto della pellicola, prevista a partire dalle 21:25, sarà l’apprezzatissimo attore romano Sergio Castellitto. L’uomo, sessantanove anni il prossimo 18 agosto, è nato a Roma nel 1953 ed è alto 1,70 centimetri. Attore tra i più completi del panorama televisivo e cinematografico italiano, l’interprete intraprende la sua promettente carriera frequentando l’Accademia nazionale d’arte drammatica, senza mai terminarla, ed esordisce in teatro lavorando con registi quali Aldo Trionfo ed Enzo Muzii. Numerosi sono inoltre i riconoscimenti ricevuti dall’attore. Tra i tanti, ricordiamo i tre David di Donatello ottenuti nei film “Tre colonne in cronaca”, “Il grande cocomero” e “Non ti muovere”.

Sergio Castellitto, vita privata: il matrimonio con Margaret Mazzantini e la nascita dei quattro figli

Schivo, riservato e poco avvezzo al gossip, il protagonista del film Crazy for Football (QUI tutte le curiosità) vanta un curriculum di tutto rispetto. Sergio Castellitto, infatti, ha preso parte ad alcune delle fiction più apprezzate del piccolo schermo. Tra queste, ricordiamo ‘O professore, Il sindaco pescatore, Rocco Chinnici e Natale in casa Cupiello. Altrettanto fortunata e ricca di soddisfazioni risulta, inoltre, la carriera cinematografica dell’attore romano. Tra le tante interpretazioni ricordiamo, infatti, quella nel film “La famiglia” di Ettore Scola, “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino e “La stella che non c’è” di Gianni Amelio. Legato sentimentalmente a Margaret Mazzantini, scrittrice, drammaturga e attrice italiana, dall’ormai lontano 1987, Sergio Castellitto è padre di quattro figli: Pietro (1991), Maria (1997), Anna (2001) e Cesare (2006).

Crazy for Football: Sergio Castellitto interpreta Saverio Lulli nel film in onda stasera su Rai1

Già regista di diverse pellicole, che lo hanno visto protagonista delle trasposizioni cinematografiche dei romanzi della moglie, Sergio Castellitto tornerà protagonista questa sera nel film Crazy for Football. Quest’ultimo, basato sulla storia vera dello psichiatra Santo Rullo, racconterà la nascita della prima Nazionale italiana di calcio a 5 riservata ai pazienti affetti da patologie psichiche.