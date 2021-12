And Just Like That, produttore sulla morte di Mr. Big: “Ecco perché è successo”

Sex and the City revival, sceneggiatore sulla morte di Mr. Big: “Ecco perché l’abbiamo fatto”

La prima puntata di And Just Like That, revival della serie cult Sex and the City, ha debuttato lo scorso 9 dicembre in America. I primi due episodi, già disponibili su NOW sottotitolati in italiano, hanno sconvolto i fan di tutto il mondo portando in scena la tragica morte di Mr. Big. L’uomo, storico compagno di Carrie Bradshaw, ha infatti perso la vita a causa di un infarto che lo ha colpito dopo una sessione di allenamenti. La reazione dei fan, come facilmente prevedibile, non si è fatta attendere. Sconcertati dall’epilogo nefasto riservato alla coppia storica della serie, i telespettatori si sono riversati sui social esprimendo tutto il loro disappunto. A far chiarezza sulla scelta di inserire nella trama di And Just Like That la morte di Mr. Big è intervenuto Michael Patrick King che ha così motivato la sua decisione:

Questo spettacolo è sempre stato una combinazione di oscurità e luce. La morte fa parte della vita ed ecco perché l’abbiamo fatto, perché volevo che lo show riflettesse una nuova realtà.

And Just Like That, Michael Patrick King dopo la morte di Mr. Big: “Non ho esitato affatto”

Svelando di non aver mai messo in discussione la scelta di inserire nella trama di And Just Like That la morte di Mr. Big, Michael Patrick King, sebbene lusingato dall’estremo interesse mostrato dai fan, si è detto perplesso per la reazione di alcuni telespettatori. Lo sceneggiatore, ponendo l’accento su quanto mostrato nelle sei stagioni di Sex and the City, ha infatti ricordato che lo show ha sempre proposto trame controverse e dolorose. Queste, infatti, le parole dello showrunner a tal proposito:

Non ho esitato affatto. Sex and the City è sempre stata audace nelle sue scelte narrative. Abbiamo sempre fatto scelte oscure, confuse e sorprendenti. Carrie aveva una relazione. Ha rovinato un matrimonio. Samantha aveva il cancro. Miranda ha quasi abortito. Tutti hanno perso qualcuno, perché Carrie non può?

Anticipazioni And Just Like That, nuovi episodi: cosa accadrà a Carrie dopo la morte di Mr. Big?

Ma cosa accadrà a Carrie Bradshaw nei prossimi episodi di And Just Like That? Stando a quanto dichiarato dallo storico sceneggiatore di Sex and the City, la protagonista non si lascerà andare al dolore per la morte di Mr. Big. Anticipando l’imminente arrivo di una rinascita, l’uomo ha così concluso il suo intervento: