Barbara d’Urso non nasconde il suo dolore: “Quelle vite spezzate…”

Scritto da Alessio Cimino , il Dicembre 13, 2021 , in Barbara D'Urso

Barbara d’Urso addolorata confessa: “L’esplosione di Ravanusa ha spezzato anche le loro vite”

Purtroppo ieri a Ravanusa si è consumata una tragedia. Difatti a causa di un’incredibile esplosione dovuta a un’ingente perdita di gas molte persone hanno perso la vita, tra le quali anche una donna incinta. Questo fatto di cronaca ha colpito nel profondo Barbara d’Urso, che su twitter non ha certo nascosto il suo dolore soprattutto per questa giovane donna che da lì a poco sarebbe diventata madre (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“L’esplosione di Ravanusa ha spezzato anche le loro vite…”

E il dolore di Barbara d’Urso è stato condiviso ovviamente dai suoi tantissimi follower.

Barbara d’Urso senza parole: “Quella donna avrebbe dato alla luce il suo primo figlio tra pochi giorni”

Barbara d’Urso, sempre in questo suo tweet in cui ha voluto parlare della strage di Ravanusa, ha poi fatto presente ai suoi tanti follower che la donna incinta che purtroppo ha perso la vita in questo drammatico incidente avrebbe compiuto 30 anni la prossima settimana e tra pochi giorni avrebbe dato alla luce anche il suo primo figlio:

“Selene avrebbe compiuto 30 anni questa settimana e tra pochi giorni avrebbe anche dato alla luce il suo primo figlio, frutto dell’amore per Giuseppe…”

Ovviamente Barbara d’Urso, la quale è tornata sotto i riflettori del gossip per via della sua presunta storia con Francesco Zangrillo, parlerà di tutta questa vicenda di cronaca oggi a Pomeriggio 5.

Selene avrebbe compiuto 30 anni questa settimana e tra pochi giorni avrebbe anche dato alla luce il suo primo figlio, frutto dell’amore per Giuseppe… L’esplosione di #Ravanusa ha spezzato anche le loro vite… 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/L5HBgETTUs — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) December 13, 2021

Barbara d’Urso sull’esplosione di Ravanusa: “Sono sconvolta per questa tragedia”

Barbara d’Urso ha parlato di questa faccenda anche ieri su twitter. E anche in questa occasione la conduttrice di Pomeriggio 5 ha mostrato tutta la sua sensibilità non facendo mistero di essere rimasta davvero senza parole: “Sono sconvolta dalla tragedia di Ravanusa…” Successivamente Barbara d’Urso ha ringraziato tutti i soccorritori e ha dedicato una preghiera alle vittime.