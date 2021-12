Film La concessione del telefono: trama, curiosità, romanzo Andrea Camilleri

Anticipazioni La concessione del telefono su Rai1: la trama del film in onda questa sera

Questa sera, martedì 7 dicembre, andrà in onda “La concessione del telefono“. A partire dalle 21:25 Rai1 trasmetterà, infatti, la pellicola diretta nel 2020 dal regista e sceneggiatore italiano Roan Johnson. Ambientato in Sicilia alla fine dell’Ottocento, il film racconta la storia di Pippo Genuardi, un piccolo commerciante di Vigata, noto per la sua naturale propensione a cacciarsi nei guai. Giovane squattrinato, ironico, amante delle donne e della tecnologia, Pippo sembra mettere la testa a posto sposando Taninè Schilirò, figlia dell’uomo più ricco del paese. Le nozze, tuttavia, non placano il desiderio di ottenere sempre di più. E’ così che l’uomo finisce per richiedere al prefetto Marascianno una linea telefonica che colleghi la casa del suocero con il suo magazzino. Una mossa, quest’ultima, che mette in moto un meccanismo che porterà Pippo a trovarsi sotto due fuochi incrociati: lo Stato, che pensa di avere a che fare con un pericoloso sovversivo, e l’uomo “di rispetto” Don Lollò, che inizia a credere che il Genuardi lo stia prendendo per fesso.

La concessione del telefono, Rai1: curiosità sul film e romanzo di Andrea Camilleri a cui è ispirato

In attesa di assistere all’avvincente trama del film La concessione del telefono, in onda questa sera su Rai1, vi riportiamo una serie di curiosità. Basata sull’omonimo romanzo dello scrittore siciliano Andrea Camilleri, che ne ha scritto la sceneggiatura insieme a Leonardi Marini, Francesco Bruni e Valentina Alferj, la pellicola rappresenta il terzo e ultimo capitolo televisivo del ciclo C’era una volta Vigata. Ambientato in Sicilia, La concessione del telefono ha ottenuto un discreto successo al suo primo passaggio su Rai1. Il 23 marzo 2020, infatti, il film ha raccolto davanti lo schermo 4.118.000 di telespettatori con uno share pari al 15%.

Anticipazioni La concessione del telefono: il cast completo del film in onda questa sera su Rai1

In conclusione vi riportiamo il cast del film La concessione del telefono . Alla pellicola hanno preso parte Alessio Vassallo (Pippo Genuardi), Fabrizio Bentivoglio (Don Lollò Longhitano), Corrado Guzzanti (Prefetto Marascianno), Thomas Trabacchi (Questore Monterchi), Federica De Cola (Taniné Schilirò), Dajana Roncione (Lillina Lo Re) e Corrado Fortuna (Sasà La Ferlita).