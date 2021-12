Francesca Fialdini fa un appello a Da noi a ruota libera “Sappiamo rialzarci”

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini lancia un appello: “Sappiamo rialzarci”

Da noi a ruota libera ha concluso il 2021 con la puntata andata in onda oggi, domenica 26 dicembre e per questo motivo Francesca Fialdini ha chiuso il suo talk facendo un bilancio sull’anno non facile e complicato che si appresta a concludersi e lanciando un appello ed un augurio per l’anno nuovo. La conduttrice toscana ha augurato a tutti:

“Possiamo rialzarci e lo abbiamo dimostrato nello sport alle olimpiadi, nelle arti e nelle nostre capacità imprenditoriali. Noi vi vogliamo augurare un 2022 all’insegna della riscossa.”

Francesca Fialdini, bilancio a Da noi a ruota libera del 2021: “Anno difficile”

Francesca Fialdini dopo aver lanciato un appello a risollevarsi ed un augurio di speranza per il prossimo anno ha anche aggiunto:

“È stato un anno difficile che ci ha insegnato delle cose. La potenza dell’energia, tra un sogno e la realtà c’è la nostra forza di volontà”.

Nella puntata di Santo Stefano di Da noi a ruota libera ci sono stati molti ospiti, come gli attori Christian De Sica e Alessandro Siani che hanno presentato il loro film uscito al cinema Chi ha incastrato Babbo Natale, Paola Minaccioni e Giovanni Scifoni che presto ritornerà su Rai1 con Doc-Nelle tue mani 2 ed attualmente è impegnato anche a teatro.

Da noi a ruota libera, Alessandro Siani ironizza con Francesca Fialdini: “Sei incollata alla sedia?”

Da noi a ruota libera tornerà in onda nel 2022. Per l’esattezza il talk di Francesca Fialdini verrà trasmesso domenica 2 gennaio, sempre alla stessa ora, 17.20 circa, su Rai1. Nella puntata di oggi, invece, durante una divertente intervista insieme a Christian De Sica Alessandro Siani ha scherzato con Francesca Fialdini, scherzando sulla posizione sulla sedia della conduttrice le ha infatti chiesto ironico: “Ma ti puoi alzare o sei incollata alla sedia? Hai una posa….”