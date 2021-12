Tony Santagata morto: anni, causa, vita privata, moglie, figlio scomparso

Tony Santagata è morto: quanti anni aveva e qual è stata la causa della sua scomparsa

Si è spento oggi Tony Santagata, morto all’età di 85 anni. Nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935, il suo vero nome era Antonio Morese. Nel corso della sua carriera come cantautore ha sempre usato il nome d’arte Tony Santagata, spesso scritto anche Toni Santagata. Come apprendiamo dal sito di RaiNews, Tony Santagata è morto improvvisamente: al momento non si conoscono altri dettagli sul suo decesso, quindi non sappiamo se era affetto da qualche malattia.

Morte Tony Santagata: la moglie Giovanna e il figlio Francesco Saverio scomparso prematuramente un anno fa

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Tony Santagata era sposato con Giovanna, sua moglie da oltre cinquant’anni. Aveva un figlio, Francesco Saverio, morto a causa di un malore improvviso un anno fa, all’età di soli 50 anni.

Ad annunciare la morte di Tony Santagata pare sia stata la moglie Giovanna. A darne notizia in rete è stata l’ANSA.

Tony Santagata morto: l’ultima apparizione in televisione a Oggi è un altro giorno

L’ultima apparizione in tv di Tony Santagata è avvenuta poco meno di due mesi fa a Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone, dove è stato ospite nel mese di ottobre. E proprio la conduttrice alcune ore fa gli ha dedicato un messaggio sui social.