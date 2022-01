Bianca Guaccero pronta a tornare con Detto Fatto: “Anno molto importante”

Detto Fatto, Bianca Guaccero e il bilancio sul 2021: “Anno molto importante”

Bianca Guaccero domani 3 gennaio tornerà in onda con il suo Detto Fatto e prima di allora si è goduta questi giorni di festa nella sua Puglia in compagnia della famiglia e degli affetti più cari. In attesa si ritornare in onda, la conduttrice e attrice ha voluto fare un bilancio di questo 2021 che si è concluso da soli 2 giorni sul suo profilo Instagram. Nel dettaglio Bianca Guaccero ha ammesso:

“Quest’anno è stato molto importante… mi ha insegnato molte cose… mi ha fatto aprire gli occhi su altre… e mi ha riportato sempre più vicina alla mia vera essenza.”

Bianca Guaccero e lo sfogo sui social: “Ringrazio il mio istinto di sopravvivenza”

Bianca Guaccero ha continuato il suo bilancio di fine d’anno aggiungendo anche un piccolo sfogo:

“Come spesso dico, ringrazio il mio istinto di sopravvivenza, che sopravvive appunto alle intemperie, alle cattiverie, alle vicissitudini che bene o male tutti affrontiamo.”

La conduttrice di Detto Fatto, inoltre, ha aggiunto che finalmente è andata a riprendersi anche un’altra parte di lei che in quest’ultimo periodo ha tenuto lontana ed alla fine ha invitato tutti a tenere duro, a non arrendersi alle avversità e raggiungere i proprio desideri e ambizioni, insomma a realizzare tutto ciò che più si desidera.

Detto Fatto torna in onda il 3 gennaio: Bianca Guaccero e tutta la sua squadra a lavoro

Il post integrale di Bianca Guaccero è visibile nel suo profilo Instagram, nel frattempo Detto Fatto si è fermato in questa settimana di festa ma ritornerà in onda con tutti i suoi tutorial a partire da domani, lunedì 3 gennaio sempre su Rai2 a partire dalle 15.15 circa. Ad affiancare Bianca Guaccero, come sempre, ci saranno Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi, Carla Gozzi Antonella Ferrari e tutti gli altri tutor e chef.