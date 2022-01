Ezio Greggio lo ha confessato: “Striscia La Notizia? Ecco quando smetterò”

Ezio Greggio confessa: “Striscia la notizia? Smetterò nel 2999”, la divertente rivelazione

Da anni Ezio Greggio è uno dei personaggi TV più amati. Conduttore, attore, artista poliedrico e volto di Striscia la notizia fin dagli inizi, Ezio Greggio ha voluto augurare un fantastico 2022 a tutti i suoi fan, che come rivelato settimane fa nel corso di una vecchia intervista sono sparsi in tutto il mondo e non potrebbe essere altrimenti. Intervenuto tra le righe della rivista Nuovo TV, Ezio Greggio ha lasciato un messaggio di auguri che avrà fatto molto piacere ai suoi seguaci e inoltre si è lasciato andare, con la sua irriverente comicità, ad una confessione sulla fine della propria esperienza a Striscia la notizia. Insomma, pare però che difficilmente vedremo il comico lasciare la poltrona dietro il bancone del tg satirico:

Per il futuro spero di continuare a condurre Striscia la notizia fino al 2999. Poi forse smetto

ha scherzato Ezio Greggio.

Ezio Greggio, lo speciale augurio per il 2022: “Auguro che questo maledetto virus venga debellato”

Ezio Greggio, proseguendo il proprio messaggio sul settimanale Nuovo TV, ha ricordato i due anni di sofferenza che il mondo intero si è ritrovato a trascorrere. Nessuno di noi avrebbe mai voluto fare la spiacevole conoscenza del Covid-19, un mostro che ribaltato i modi di vivere in tutto il globo. Ezio Greggio si augura che il nuovo anno possa essere finalmente quello giusto per scacciare via in maniera definitiva l’incubo: “Auguro a me e a tutti gli italiani che questo maledetto virus venga debellato”.

Ezio Greggio lo ha confessato: “Ecco perché io e Iacchetti siamo perfetti”

Nelle scorse settimane Ezio Greggio si è lasciato andare a una curiosa confessione, svelando a cosa sia dovuta la chimica che lo lega al compagno di sempre a Striscia la notizia, Enzo Iacchetti: “Non siamo una coppia nel senso classico, siamo due comici e attori single che creano la coppia perfetta per condurre Striscia“.