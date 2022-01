Francesca Fialdini imbarazza un ospite a Da noi a ruota libera: “Rifacciamola”

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini imbarazza Nino D’Angelo: “Rifacciamola”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, 9 gennaio 2022 il primo ospite di Francesca Fialdini è stato Nino D’Angelo. La conduttrice toscana durante l’intervista ha ripercorso la carriera del cantautore napoletano ed anche la sua vita privata. E proprio con riferimento ad una domanda sulla moglie c’è stato un momento di simpatico imbarazzo tra Nino D’Angelo e Francesca Fialdini. Quest’ultima ha chiesto al cantante perché il mercoledì è un giorno molto importante per lui ma il cantante non ha afferrato subito chiedendole qualche indizio. A questo punto la conduttrice ha ammesso ridendo che è il giorno in cui si è sposato e Nino D’Angelo: “No! Mo’ mia moglie mi appiccica a casa. Me la puoi rifare la domanda?”

“La rifacciamo!”

ha ammesso ridendo Francesca Fialdini richiedendogli cosa fosse successo quel famoso mercoledì.

Da noi a ruota libera, Nino D’Angelo ricorda Fabrizio Frizzi: “Convinse mia moglie a partecipare in tv”

Nino D’Angelo e la moglie si sono sposati giovanissimi, nel 1979, stanno insieme da più di 40 anni ed hanno avuto due figli Antonio e Vincenzo. Durante l’intervista in cui era ospite a Da noi a ruota libera , oltre la piccola gaffe sul giorno del matrimonio, Nino D’Angelo ha speso delle bellissime parole per la moglie. Ha ricordato il matrimonio il cui pranzo fu pagato con i regali degli ospiti, il viaggio di nozze a Roma ed il fatto che sua moglie sia sempre stata una donna schiva e riservata e restia ad apparire.

“L’unico che l’ha convinta a partecipare ad un programma televisivo è stato Fabrizio Frizzi”

ha confessato commosso il cantautore a Francesca Fialdini. Ed infatti la coppia è apparsa nel programma del grande presentatore scomparso Per tutta la vita?.

Francesca Fialdini e la gaffe di Nino D’Angelo a Da noi a ruota libera: “Non me lo ricordavo”

Ritornando invece alla gaffe inziale a Da noi a ruota libera, Nino D’Angelo con Francesca Fialdini si è giustificato: “Non me lo ricordavo che fosse di mercoledì.”