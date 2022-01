La sposa, Serena Rossi: “Maria riuscirà a trarre il meglio da ogni situazione”

Serena Rossi, fiction La sposa: “Maria sarà in grado di trarre il meglio da ogni situazione”

Boom di ascolti per la prima puntata de La sposa andata in onda ieri sera su Rai1. La fiction in tre puntate con Serena Rossi è stata vista da 5.983.000 telespettatori pari al 26,8% di share. Nella serie diretta da Giacomo Campiotti Serena Rossi interpreta Maria, una donna calabrese che è stata costretta a sposarsi per procura negli anni Sessanta per saldare i debiti della sua famiglia. La donna si è dovuta trasferire in Veneto dove all’inizio è stata accolta con freddezza e diffidenza sia dal marito Italo che dagli abitanti del luogo. Ma qualcosa cambierà. Anticipa Serena Rossi al RadiocorriereTv:

“Il matrimonio per Maria inizialmente è una condanna, si sposa per procura senza conoscere il suo futuro marito, ma sarà in grado di trarre il meglio da ogni situazione”.

La Sposa, Serena Rossi rivela: “Maria è una donna incredibile che non si arrende di fronte a nulla”

Maria, appena arrivata in Veneto, si è data subito da fare e il marito Italo e lo zio Vittorio hanno iniziato a capire di che pasta è fatta la donna. Nella prima puntata de La sposa (QUI il riassunto) Maria si è presa cura di Paolino, il figlio di Italo. Dice Serena Rossi al RadiocorriereTv:

“E’ proprio l’amore verso l’altro a far muovere tutto. Maria ama la sua famiglia d’origine, impara ad amare la sua nuova famiglia e anche la comunità che con fatica l’ha accolta. E’ un donna incredibile che non si arrende di fronte a nulla”.

La sposa, come dice la stessa attrice, è una storia di riscatto, di emancipazione femminile e di sorellanza.

Serena Rossi in La sposa: “Maria è una donna resiliente, l’ho amata fin da subito”

Nella fiction La sposa Serena Rossi interpreta una donna resiliente. Dice l’attrice: “E’ per questo motivo che l’ho amata fin da subito. A volte si piega ma non si spezza mai”. L’appuntamento con la seconda puntata de La sposa è per domenica prossima in prima serata su Rai1 (QUI le anticipazioni).